Was die Mistelbach Mustangs da am Freitag in die Halle zauberten, war aller Ehren wert. Die Verantwortlichen servierten den Spielern die Sensation quasi auf dem Silbertablett, hatten doch alle im Verein ihre Hausaufgaben mit Sternchen erledigt. Die Versorgung rund um die Idee, Freibier anzubieten, war top.

„Zeremonienmeister“ Helmut Bauer war on fire, er peitschte die Mannschaft und die Fans in jeder einzelnen Minute nach vorne, die Trommler machten dazu mächtig Wirbel. Die Pflicht war also von außen erfüllt, die Kür lieferte die Mannschaft dann in der Halle. Die Mustangs verkörperten den Begriff Teamspirit, jeder Punktgewinn wurde euphorisch gefeiert und die „Big Points“ dazu im ganzen Team abgeklatscht. Legionär Ondrej Dygryn trug seine Mistelbacher mit überragenden Plays zwar zur Cup-Sensation, der Star ist aber eindeutig die Mannschaft.

Coach Martin Weissenböck, einer der vielen zusammenpassenden Mosaiksteinchen, hatte wie immer einen gut durchdachten Matchplan und auf jeden Traiskirchner Vorstoß eine Antwort parat. Der „Buzzer Beater“ von Dygryn brachte am Ende einen Sieg, auf den nicht nur die Mannschaft, sondern das ganze Umfeld des Vereins stolz sein kann. Denn was alle Vereinsmitglieder da leisteten, war Werbung für den Sport.