Tomas Vrto ist seit Juli 2015 beim FC Mistelbach und seit dem ersten Tag ein wichtiger, wenn nicht sogar der wichtigste Offensivakteur. Wie wichtig er und seine Tore für den Verein sind, zeigte das Spiel am Freitag gegen Obergänserndorf. Vrto biss trotz Fieber auf die Zähne, schluckte fiebersenkende Medikamente, um spielen zu können. Für den Verein super, weil er der Matchwinner war. Auch für Vrto selbst wunderbar, weil das Torkonto um zwei Treffer aufgebessert wurde.

Die Kehrseite ist allerdings, dass viele Kicker nur in die nahe Zukunft schauen und oft vergessen, was in fünf oder zehn Jahren sein kann. Der Körper kann sich solche Aktionen merken, mit einem grippalen Infekt zu spielen, ist Raubmord am eigenen Leib. Der Mistelbacher steht sicher stellvertretend für sehr viele Sportler im Bezirk, die oft den schmalen Grat zwischen Ehrgeiz und Wahnsinn beschreiten.

Am Ende des Tages ist jeder selbst dafür verantwortlich, in welche Richtung das Pendel ausschlägt. Sicher ist nur: Bei einer eventuellen Herzmuskelentzündung, die durch eine übergangene Grippe leicht entstehen kann, ist das Risiko hoch, nie wieder der Lieblingsleidenschaft nachgehen zu können – bei zwei Wochen Sportpause steht man in der dritten wieder auf dem Platz.