Knapp vorbei ist nicht daneben – zumindest für den FC Mistelbach in der 2. Landesliga Ost. Im Nachtragsspiel am Freitagabend gegen Guntramsdorf feierte die Lesdedaj-Elf den dritten Sieg in Serie, holte insgesamt 15 von möglichen 18 Punkten aus den letzten sechs Partien und überwintert nun als Tabellendritter – nur drei Punkte hinter Herbstmeister Vösendorf.

Und das, obwohl die Mistel bacher schläfrig in die Spielzeit gestartet waren und Coach Peter Lackner im Oktober das Handtuch warf. Mit dem Trainerduo Lesdedaj/Rötzer kehrte endlich die benötigte Stabilität zurück, die das ohnehin vorhandene Potenzial zur Entfaltung brachte. Das macht Lust auf mehr und lässt die Fans wieder auf eine Rückkehr in die Landesliga hoffen.

Seit der Saison 2013/14 wartet der Bezirk Mistelbach darauf, endlich wieder eine Mannschaft in Niederösterreichs oberster Spielklasse zu stellen. Im restlichen Weinviertel sorgten Mannsdorf (Regionalliga Ost), Leobendorf und Retz (beide 1. NÖN Landesliga) für Furore, im Sommer 2017 könnte endlich wieder ein Team aus dem Bezirk drankommen. Die Grundlage wurde gelegt. Jetzt gilt es, im Frühjahr daran anzuknüpfen, dann ist alles möglich. Träumen ist also erlaubt.