Die Sportvereine im Bezirk leisten vorbildliche Nachwuchsarbeit. 141 Kinder betreuen die Mistelbach Mustangs, je 120 der FC Mistelbach und der SC Kreuttal, knapp 100 der SC Wolkersdorf. Es gibt sicher weitere, die genannt werden müssten, weil sie ihren gesellschaftspolitischen Auftrag, so viele Kinder wie möglich zu bewegen, mit viel Engagement erfüllen.

Ab einem gewissen Niveau bei den Erwachsenen wird es dennoch schwierig, Spieler rauszubringen, die diesem Niveau auch gewachsen sind. Verständlich, dass man im engeren Kader der Bundes- (Basketball) oder Landesliga-Vereine keine Unmengen an Spielern findet, die von den Vereinen selbst ausgebildet wurden.

Was bleibt also? Sich zusätzlich um jene Spieler umschauen, die es in Akademien nicht zum Profi schaffen und im besten Fall Bezug zum Verein haben. Oder den eigenen Nachwuchs so intensiv zu fördern, wie es Wolkersdorf einst unter Luka Pavic tat: vier Trainings, bezahlter Coach, bis zu drei Co’s, noch mehr Aufwand. Aus dieser Truppe mit Dilic, Schiller, Stetter & Co. kamen zwar viele heraus, solche Strukturen auf den gesamten Nachwuchs umzulegen, ist aber kaum möglich.

Was nahelegt: Alleine mit dem eigenen Nachwuchs so hoch zu spielen, geht sich heute nur noch ganz schwer aus. Egal, wie breit die Basis ist.