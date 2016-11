Wolkersdorf und Mistelbach sind 25 Kilometer voneinander entfernt, fußballerisch liegen derzeit jedoch Welten zwischen ihnen. Mistelbach ist im Aufwind, für Wolkersdorf dreht sich die Spirale nach unten — mit ein Grund dafür war das Tor zum 1:0 im Derby. So einen Versuch aus 20 Metern nimmt man nur mit dem nötigen Selbstvertrauen, mit dem Michael Steingassner vom FCM derzeit ausgestattet ist. Dass der Ball dann noch abgefälscht im Kreuzeck landet, spiegelt die Situation beider Vereine wider. Steckt man, wie der SCW, unten drin, bekommt man solche Tore.

Dass man aber nach Rückständen selten bis nie reagieren kann beziehungsweise fast nie in den Genuss einer Führung kommt, ist nicht nur den Verletzungen einiger Leistungsträger geschuldet, sondern vielmehr der Tatsache, dass die „Leistungsträger“, die spielen, ihr Potenzial nicht auf den Platz bringen. Von den jungen Talenten erwartet man nicht, dass sie das Ruder herumreißen – von routinierteren Akteuren, die schon bei anderen Vereinen in höheren Ligen gezeigt haben, was sie können, schon.

Wolkersdorf hat schon angekündigt, im Winter nach neuen Leistungsträgern zu angeln. Für einige, die es bisher sein sollten, könnte das Spiel am Freitag das letzte in Rot sein.