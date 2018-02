Mistelbach, mach dich bereit für das nächste Spektakel. Cup-Viertelfinale gegen den Leader der Bundesliga, der noch dazu einen aus Mistelbach stammenden Teamspieler im Kader hat – mehr geht in Österreich nicht.

Mistelbach hat im vierten Pflichtspiel-Duell mit einem A-Ligisten in 13 Monaten die selbe Ausgangslage wie immer, durch die Form der Kapfenberger sogar noch verstärkt: Ein Sieg wäre der Hammer, eine Niederlage keine Schande. Dass man es an einem guten Tag kann, hat man gegen Traiskirchen und Hallmann Vienna bewiesen.

Zwei kleine Störfeuer machen die Vorbereitung auf eine mögliche Revanche nicht leichter. Stefan Obermann ließ sich in der Flames-Partie von der Emotion leiten und bedachte die Schiedsrichter mit unschönen Worten. Bei +22. Eine bittere Aktion, die ihn vielleicht das Spiel des Jahres kostet.

Dazu muss Mistelbach, wie schon im Achtelfinale 2017, am Wochenende des Cup-Spiels auch noch zu einer Liga-Partie nach Kärnten. Das Profi-Team Kapfenberg ist in der ABL spielfrei – Auslosungspech für Mistelbach, Glück für die Steirer. Die Möglichkeit solcher Szenarien zu verhindern, ist aus Sicht der Liga nicht leicht. Schade ist der klare Nachteil rund um so eine Highlight-Partie allemal.