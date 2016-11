Jetzt hat es ihn also doch erwischt. Wolkersdorf-Trainer Stefan Hirczy musste vor dem Leopoldsdorf-Spiel seine Koffer packen. Nach der Derby-Pleite in Mistelbach und intensiven Diskussionen über das Wochenende hatten die Entscheidungsträger – trotz aller Wertschätzung – genug gesehen. Die Vorstellung vom Plan B war auch klar: Mit Stephan Heurteur als Interimslösung und einer banaleren Spielanlage möglichst punkten und dann schnell einen neuen Trainer präsentieren.

Teil eins ist am Freitag gelungen. Wolkersdorf ging vor der Pause vieles auf, am Ende reichte die Drei-Tore-Führung gerade noch so zum Sieg. Das Glück, das unter Hirczy teilweise fehlte, kam nicht zu klein zurück. Teil zwei, die Trainerbestellung, ist im Gange. Ob auch da der erhoffte Blitzstart gelingt?

Mit Schiesswald und Prehsel hat man zwei interessante Personen ins Auge gefasst. Beide sind gute Typen und ohne jeden Zweifel qualifiziert. Sie coachten zuletzt aber auch Stripfing und Mannsdorf, wo das Geld bekanntlich lockerer sitzt als in Wolkersdorf. Auch vom Kader her waren beide zuletzt mehr als verwöhnt. Sollte eine Einigung gelingen, wird es spannend, wie gut sie sich mit beschränkteren Mitteln tun. Beiden ist aber zuzutrauen, diese Herausforderung zu meistern.