Kreuzstetten

Verena Öfferl aus Streifing wurde von Grünen-Gemeinderätin Christine Kiesenhofer aufgefordert, ihr Kind vom Kindergartenbus, der von der Gemeinde angeboten wird, abzumelden. Sie sei die Einzige, die den Service beanspruche und blockiere den Bus für die Gemeindebediensteten. Die Mutter hat nicht vor, das zu tun. Sie ist verärgert über das Vorgehen der Gemeinderätin und wandte sich in einem Schreiben an die NÖN.

Weil die Fahrt zum Kindergarten einen Umweg für Verena Öfferl, Mitglied bei der Kreuzstettner ÖVP, bedeuten würde, meldete sie ihre fünfjährige Tochter heuer für den Transportservice an. Letzte Woche rief Kiesenhofer an und fragte nach, ob es nicht andere Möglichkeit gebe, ihr Kind in den Kindergarten zu bringe. Sie wies Öfferl darauf hin, dass der Service hohe Kosten für die Gemeinde bedeute. Eine etwas unorthodoxe Methode, setzt sich die Grüne doch über einen bestehenden Gemeinderatsbeschluss hinweg.

"Nachfrage stark zurückgegangen"

Erst diesen Sommer wurde im Gemeinderat diskutiert, ob der Service eingestellt werden soll, denn die Nachfrage ist stark zurückgegangen. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass der Transport auch angeboten wird, wenn nur ein Kind dafür angemeldet ist. „Für mich ist das Thema damit vorerst erledigt“, sagt SP-Bürgermeister Adolf Viktorik dazu. Es sei zwar nicht ökonomisch, denn das Fahrzeug würde den restlichen Tag lang nicht genutzt werden, aber der Beschluss bestehe nun mal.

Kiesenhofer sieht das anders, ihrer Meinung nach sollte der Bus erst ab einer bestimmten Mindestzahl von Anmeldungen angeboten werden. Mutter Verena Öfferl ist verärgert über das Verhalten der Gemeinderätin: „Ausgerechnet eine Grüne müsste doch Fahrgemeinschaften fördern und dafür sorgen, dass möglichst viele Kinder den Bus nutzen.“ Kiesenhofer dazu: „Grundsätzlich halte ich das auch für sinnvoll, aber nur, wenn es ökonomisch ist. Der Transportservice der Gemeinde wird seit Jahren für die Kindergartenkinder der Ortschaft und ihrer Katastralgemeinden angeboten. Früher war die Nachfrage groß, ging aber stetig zurück.“

Heuer war anfangs nur ein Kind dafür angemeldet. Mittlerweile hat eine zweite Familie ihren Bedarf angemeldet.