Verglichen mit den Vorjahren war 2016 ein sicheres Jahr: Zu Jahresende waren im Polizeisystem 2.364 Delikte registriert, was unter dem Durchschnitt liegt. Der wäre bei 2.541 Straftaten. 2015 waren im Bezirk 2.820 Delikte registriert worden, die Aufklärungsrate lag bei 42,9 Prozent.

Was sind das für Delikte? Über 150 Fälle betreffen beispielsweise eine Serie von Einbrüchen in Zeitungskassen, 79 betreffen Einbrüche in Kellerabteile (siehe Seite 8), 87 eine Einbruchsserie in Weinkeller, Kantinen und Kioske. Einbrüche in Privathäuser stellen da eher die Seltenheit dar.