Kommenden Donnerstag geht das Abenteuer „The Voice of Germany“ für den Kronberger Schlagersänger Chris Bertl weiter: Dann wird er in der „Battle-Show“ mit einem seiner Kollegen aus dem „Team Samu“ von Coach Samu Haber ein Duett singen - und nur einer der beiden schafft es in die nächste Runde. So beinhart ist das Showbiz.

„Die Vorbereitungen für die Show waren sehr intensiv“, erzählt Chris Bertl: Vocalcoaching, Stage-Performance Training, Wahl des Bühnenoutfits, Liveband-Proben, Interviews: „Hier wird nichts dem Zufall überlassen!“, ist Chris Bertl von den Vorbereitungen in Berlin beeindruckt: „Es hat großen Spaß gemacht, ich könnte mich daran gewöhnen!“

Battles: Größte Konkurrenz im eigenen Team

zVg

Stichwort Konkurrenz: Wie gehen die Talente miteinander um? „Wir sind alle zu einer richtig kleinen Familie zusammengewachsen. Jedes Team hat seine eigenen Tagesabläufe und wir sehen uns nur kurz im Studio. Aber es bleibt immer Zeit, die anderen kennenzulernen“, erzählt Bertl: „Und man gibt sich gegenseitig Tipps und Feedback.“ Wobei: In der Battle-Show lauert die größte Konkurrenz im eigenen Team: „Natürlich spekulieren wir untereinander ständig, gegen wen der eine oder andere antreten wird“, und alle hätten großen Respekt vor dem Anderen: „In Wirklichkeit kann jeder hier „The Voice of Germany“ werden“, findet der Weinviertler.

Coach Samu schickte Chris gegen Petra mit dem Schlager „Dein ist mein ganzes Herz“ ins Rennen – einen Videoclip gibt’s online. Wie war‘s? „Die Aufregung vor diesem nächsten Auftritt war wirklich enorm, ich wollte einfach alle umhauen und für einen emotionalen, authentischen Auftritt sorgen“, erzählt der Kronberger: „Ich setzte mich selbst sehr unter Druck. Aber die Freude, endlich mit meinem „Battle-Partner“ auf die Bühne zu gehn, oder wie es bei TVOG heißt: in den Ring zu steigen, war riesig.“

Wie war bei der Battle-Show der Weinviertler Support backstage? „Dieses Mal waren wirklich viele Leute von mir direkt vor Ort. Fünf waren backstage und durften alles direkt neben den Kameras auf einem eigenen TV mitverfolgen. Zehn andere waren im Publikum und schickten mir viel Kraft!“