Voll in den Probearbeiten für die Premiere des Stückes „Der nackte Wahnsinn“ am 2. Juni steht die Schauspieltruppe von „Kultur im Park“ in Kronberg.

„In diesem Jahr erwartet die Zuschauer eine besondere Attraktion“, verspricht der Obmann der Kronberger Theatergruppe Josef Romstorfer: „Auf der bestehenden Bühne wurde eine zweite komplett drehbare Bühne errichtet, die noch dazu einen ersten Stock hat – bei dem hohen Tempo des Stückes eine spannende Angelegenheit für die Schauspieler.“ Natürlich ist bei dem Stück „Der nackte Wahnsinn“ wieder Lachen angesagt.

Zum Inhalt: Sie wollten schon immer einmal wissen, wie es hinter der Bühne zugeht? Was auf den Proben passiert? Wie sich geordnete Verhältnisse in ein immer größeres Chaos verwandeln? – Dann sind Sie hier richtig. Michael Frayn zeigt in seiner Komödie den ganz normalen Wahnsinn einer Theaterproduktion und Regisseur Stephan Witzlinger gibt dem Stück einen frischen Schwung.