Volles Haus beim Kronberger Kultur im Park (KiP) am Wochenende: Gery Seidl bot mit seinem Programm „Sonntagskinder“ Einblicke in die Gefühlswelt der um die Vierzigjährigen - mit all ihrer Sinnsuche und der Erschütterung des Weltbildes durch alternative Fakten.

Die heurige KiP-Saison neigt sich dem Ende zu. „Bisher war es sehr positiv“, bilanziert Chef Josef Romstorfer: „Wir hatten vier ausverkaufte Vorstellungen: Die Theaterpremiere, Klaus Eckel, Otto Schenk und Gery Seidl. Etwas unter den Erwartungen ist der Besuch bei den sogenannten „local heroes“, wie Gössinger/Grössing, geblieben.“ Ein möglicher Grund ist ihr häufiges Auftreten in der Region. „Das Theater hat auch noch Luft nach oben.“ Romstorfer, selbst einer der drei Schauspieler, hadert etwas mit dem Stück: Manche Theaterbesucher hätten sich von der vorausgesetzten Shakespeare-Werkkenntnis überfordert gefühlt.

„Im Großen und Ganzen bin ich aber zufrieden“, sagt Romstorfer: „Highlight war heuer für mich, dass sich der große Otto Schenk bereit erklärt hat, im kleinen Kronberg aufzutreten.“ Wie passt das zusammen: Kleiner Ort und große Kultur? Kronberg bietet ein Programm, das das Sommerprogramm in Mistelbach und Wolkersdorf nahezu überflügelt: „Natürlich würde eine Stadt eine bessere Infrastruktur für ein großes Kulturevent bieten. Aber wenn es kein Interesse gibt, springt eben wer anderer ein“, sagt Romstorfer.

Und 2018? „Ich bin schon am Arbeiten, aber solange nichts fix ist, möchte ich nichts verraten. Beim Theater sei „Der nackte Wahnsinn“ geplant. „Das hängt aber davon ab, ob ich die Besetzung bekomme und das aufwendige Bühnenbild - eine Drehbühne – zu schaffen ist.“