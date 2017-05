Nur wenige Sekunden hat Stefan Gössinger Zeit, sich als „Bernd, die Band bei der Puls4 Unterhaltungssendung „Sehr witzig?!“ für einen Titel zu entscheiden, um nach einem erzählten Witz einen musikalischen Kontrapunkt zu setzen.

Das setzt enormes musikalisches Wissen und eine noch größere Speicherkapazität an Liedern voraus. Und vor allem die Geistesgegenwart, innerhalb von drei Sekunden genau die Stelle aus dem Lied auszusuchen, die auch von allen sofort erkannt wird.

Dass Stefan Gössinger das fast spielerisch drauf hat, bewies er bei seinem jüngsten Auftritt im Staatzer Schlosskeller als „Bernd, die Band“ und machte aus dem Abend ein vergnügliches und kurzweiliges Musikrätsel. 125 Lieder aus seinem riesigen Repertoire standen auf dem Programm, die alle mehr oder weniger kurz angespielt wurden, mal auf der Trompete, mal auf dem Keyboard, mal auf der Gitarre. Zum Beispiel Lieder aus alten Fernsehserien: Bonanza, Dallas oder Derrik. Wer erkennt sie noch? Oder Musik berühmter Filme: Krieg der Sterne, Fluch der Karibik, Mission impossible. Das Raten wird zum Erinnern und großen Spaß, und Stefan Gössinger kommentiert mit kabarettistischen Geschick.

Und dann kommt der Tusch. Der Allrounder kann auch nur mit Schlagzeug ein Lied erkennbar spielen. Immer wieder dazwischen wird ein Lied doch ganz ausgespielt, weil es so schön passt. Dann ist ein bisschen Zeit zum Zurücklehnen. Den Abschluss macht Stefan Gössinger mit Austropop, einige der Großen Hits „Großvater“, „I am from Austria“ - und das Publikum tobt.