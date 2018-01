Als einen besonderen Nachmittag für besonders engagierte Menschen aus Niederösterreichs Gemeinden bezeichnete Dorothea Draxler von der Kulturregion NÖ die Verleihung der Titel „kulturfreundlichste Gemeinde 2017“. Und: Poysdorf darf sich als Gemeinde des Bezirks Mistelbach über diese Auszeichnung freuen.

151 Einreichungen

„Wir haben in Poysdorf ein breites und vielfältiges kulturelles Angebot. Es reicht von Kultur rund um den Wein, Kultur für Kinder, über Theatergruppen bis hin zu tollen Musikkapellen, Orchestern, Chören und Musikensembles. Gerade diese große Vielfalt zeichnet uns als Kulturhauptstadt des nördlichen Weinviertels aus“, freut sich Thomas Grießl über den Titel „kulturfreundlichste Gemeinde 2017“. 151 NÖ Gemeinden hatten für den Preis eingereicht.

„Eine hochkarätige Jury hat die rund 14.000 Daten und schriftlichen Anmerkungen der Einreichungen bearbeitet und über die Verleihung beraten“, erläuterten die Jurymitglieder Edgar Niemeczek von der Kulturregion Niederösterreich und NÖN-Kulturchef und Chefredakteur-Stellvertreter Thomas Jorda.

„Kultur und Gemeinden gehören in NÖ zusammen"

Dieser verwies darauf, dass die NÖN als wichtiger Partner der Kultur jährlich 2.500 Kulturseiten in ihren Zeitungen bietet. So gibt es auch von der NÖN mit einer Doppelseite in der jeweiligen Lokalausgabe für die Siegergemeinden einen medienwirksamen Preis.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner konnte den 20 Bezirkssiegern die Ehrentafel für die „kulturfreundlichste Gemeinde 2017“ überreichen. 2000 Aufkleber für jede Gemeinde werden diese Botschaft auch in der Breite hinaustragen. „Kultur und Gemeinden gehören in Niederösterreich zusammen. Die Kultur hat eine Strahlkraft, die weit über unser Bundesland hinausgeht“, erläuterte die Landeshauptfrau.

Als Jugendliche war für Johanna Mikl-Leitner und ihre Eltern Kultur mit einem Wienbesuch verbunden. „Heute haben wir in Niederösterreich ein großartiges und breites kulturelles Angebot“, hob Mikl-Leitner stolz hervor.