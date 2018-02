Am dritten Samstag im Jänner dreht sich seit 70 Jahren alles um das Gymnasium: An diesem Abend laden die Maturanten der Schule zu ihrem Oktavanerball in das prächtig geschmückte Schulgebäude. Das Jubiläum wurde heuer unter dem Motto „90´s Kids - The Turn of the Century“ gefeiert - mit vielen alten Filmaufnahmen, die auf den Monitoren zu sehen waren.

„Der Vorläufer des Balls war ein Maturakränzchen, zu dem erstmals am 8. Juni 1935 geladen wurde“, erzählt Direktor Thomas Jaretz. Die davor abgehaltenen Abiturienten-Kränzchen werden offiziell nicht gezählt.

„Der Aufwand wird jedes Jahr größer. Daher wollen wir mit nächstem Jahr ein fixes Organisationsteam installieren.“Thomas Jaretz, Direktor

Damals traf man sich noch im Saal des Gasthauses Schnitzer, das später von der Familie Koffler übernommen wurde. Seither hat sich vieles verändert: Das Laaer Gymnasium ist eine von wenigen Schulen, die ihren Abschlussball tatsächlich auch noch im Schulgebäude veranstaltet - was für die Beteiligten eine große Herausforderung darstellt.

„Wir haben demnächst die erste Vorbesprechung“, so Jaretz. Schließlich will ein Ball gut geplant sein, viele Verträge, Gespräche und Abstimmungen gehen einer stimmungsvollen Ballnacht voraus. Im September beginnt die heiße Phase der Vorbereitungen, an denen die Schüler einen wesentlichen Anteil haben: Sie wählen das Thema ihres Balls aus und beginnen, die feierliche Balleröffnung und die Mitternachtseinlage zu planen und zu proben.

"Schüler sind ein wichtiger Teil des Oktavanerballs“

1998 wurde der Oktavanerball zum 50. Mal gefeiert. Das Thema damals: „Himmel und Hölle“. | BG/BRG Laa

„Die Schüler sind ein wichtiger Teil des Oktavanerballs“, betont Jaretz. Und das spüren die Ballbesucher auch: Selbstgemalte Leinwände, passend zum jeweiligen Thema des Abends, eine liebevolle Dekoration und Fotos der Abschlussklassen zieren die Stockwerke der Schule. Damit sich einfache Klassenräume in Bars, der Festsaal in eine Tanzfläche und der Turnsaal in einen Speisesaal verwandeln, packen nach der letzten Schulglocke am Freitag vor der Ballnacht alle an.

„Der Aufwand wird jedes Jahr größer. Daher wollen wir mit nächstem Jahr ein fixes Organisationsteam installieren“, kündigt Jaretz an. Jeder, der Ideen und Herzblut für den Oktavanerball mitbringt, ist dabei herzlich willkommen.

Über mangelnden Besuch können sich die Organisatoren nicht beklagen: „Wir haben im Schnitt zwischen 1.000 und 1.200 Besucher, das ist eine ganze Menge!“, freut sich Jaretz.

1935 wurde das „Matura-Kränzchen“ des Bundes-Realgymnasiums insLeben gerufen, der Vorläufer des heutigen Oktavanerballs. | BG/BRG Laa

Besonders eng wurde es 2003, als über 1.500 Gäste die Ballnacht miterleben wollten. „Da wurde man richtig durch die Gänge geschoben“, erinnert sich Jaretz. Auch er verbindet mit dem „Opernball des Weinviertels“, wie der Oktavanerball oft genannt wird, schöne Erlebnisse. „1984 war ich zum ersten Mal dabei, da feierte meine Frau ihren Maturaball. Ich habe die Veranstaltung schon damals bemerkenswert gefunden, dabei war ich nicht gerade ein leidenschaftlicher Ballgeher“, verrät er, und spricht dabei wohl vielen Ballbesuchern aus der Seele.

„Viele kommen aber trotzdem gerne, weil wir mit unserem Programm verschiedene Zielgruppen ansprechen - vom passionierten Tänzer bis zum Discobesucher. Da ist für jeden was dabei!“, weiß Jaretz.