Laa an der Thaya

Auch nach mehr als einem Vierteljahrhundert mit offener Grenze sind die alten Barrieren noch immer in den Köpfen und in den Verwaltungssystemen zu spüren. In Gmünd, direkt an der Grenze, steht ein gut ausgestattetes Krankenhaus. Ein paar Meter weiter, über der Grenze, mussten die Menschen bis vor Kurzem aber fast 100 Kilometer weit bis zum nächsten Krankenhaus fahren. Diese Unlogik wollten Niederösterreich und Südböhmen vor acht Jahren nicht länger hinnehmen und versuchten, auch den Bewohnern von Tschechien den ambulanten Besuch in Gmünd zu ermöglichen. Das Echo war gewaltig. In einem nächsten Schritt will man den Patienten aus Südböhmen auch einen stationären Aufenthalt ermöglichen.

Rettungsdienst soll Grenze überschreiten

Der Erfolg animierte zu einem weiteren Projekt, das vergangene Woche in der Therme Laa aus der Taufe gehoben wurde. Unter dem Titel „Gemeinsam Grenzenlos Gesund“ wird nun der umgekehrte Weg gegangen: Das Krankenhaus Znaim besitzt eine erfahrene Fachabteilung für Endometriose, einer schmerzhaften Unterleibserkrankung von Frauen. Österreicherinnen, die sich behandeln lassen möchten, mussten bisher zu Kliniken in Wiener Neustadt oder Melk fahren.

Das aktuelle Pilot-Projekt versucht nun, 15 Frauen aus den Klinken Mistelbach, Hollabrunn und Krems eine Strahlen-Behandlung in Znaim zu ermöglichen. Zu den Hürden gehört auch hier, die Sozialsysteme anzugleichen und die Finanzierung der Behandlung über die Grenze hinweg. Gleichzeitig soll mithilfe des so gewonnenen Know-hows aus Znaim auch in Melk eine Fachabteilung für Endometriose aufgebaut werden.

Ein weiterer Teil des Projektes betrifft den Rettungsdienst. Auch dieser soll bedarfsorientiert gestaltet werden: Kommt eine Person in Grenznähe in Not, nimmt sie jener Rettungswagen auf, der am nächsten ist, auch wenn er dazu eine Grenze überqueren muss. Doch dazu müssen nicht nur die Versicherungssysteme angeglichen, sondern auch die Leitstellen synchronisiert werden. Der für dieses Projekt notwendige zwischenstaatliche Vertrag wurde bereits geschlossen.