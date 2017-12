Auf dem Programm stehen alte Swingnummern (Don’t Be That Way von Benny Goodman, Take The A Train von Bill Strayhorn), Latin (Samba De Orphee, Blue Bossa), Two And A Half Men aus der gleichnamigen TV-Serie, Pop (Sittin‘ On The Dock Of A Bay, All About That Bass) und aktuelle Bigband-Kompositionen von Gordon Goodwin ( Hunting Wabbits, Backrow Politics). Stargast des Abends ist Boglarka Babiczki.

Die Jazzsängerin, die aus Ungarn stammt und sowohl dort als auch in Wien Gesang studiert hat und gerade an ihrer internationalen Karriere arbeitet (z.B. war sie Semi-Finalistin in Montreux International Jazz Voice Competition) singt mit der Laaer Big Bad: Hot Stuff,The Lady Is A Tramp, Son Of A Preacher Man, That’s Life, Diggin‘ On James Brown (Tower Of Power) und It’s Oh So Quiet.