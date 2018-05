Für viele kam der Rücktritt des langjährigen Laaer Finanzstadtrates Roman Neigenfind überraschend. Für seine Kollegen in der ÖVP war es nicht ganz so unerwartet und einer fühlte sich bereits vorbereitet: Roman Frühberger, 28-jähriger Jugend-Gemeinderat seit 2015 und Volksbank-Geschäftsstellenleiter, wurde vom ÖVP-Gemeindeparteivorstand einstimmig als neuer Laaer Finanzstadtrat vorgeschlagen. Arno Hausensteiner wird das frei gewordene Gemeinderatsmandat übernehmen.

Sein Interesse an Zahlen und der Finanz hätten ihn bald nach seinem Eintritt in den Gemeinderat zum Finanzressort gezogen, erzählt Frühberger. Kein Wunder bei dem Job und der Ausbildung: Roman Frühberger hat seinen Bachelor in Betriebswirtschaft und Finanzmanagement und seinen Master in Unternehmensführung absolviert.

„Bürgermeisterin Brigitte Ribisch und Vizebürgermeister Georg Eigner haben das früh erkannt und mich in meinen Bestrebungen immer unterstützt. Im letzten Jahr habe ich schon an der Seite von Roman Neigenfind gearbeitet.“ Allerdings habe er nicht mit diesem frühen Wechsel gerechnet.

"Bevor wir neue Projekte beginnen, sollten wir erst einmal die alten Schulden tilgen.“Roman Frühberger

Als nun die Stelle vakant geworden war, war es sowohl in der ÖVP-Fraktion wie auch im Vorstand klar, Roman Frühberger mit dieser Funktion zu betrauen, in beiden Fällen einstimmig. Frühberger, der es schätzt Verantwortung zu übernehmen, ist überzeugt auch trotz seines jugendlichen Alters, kompetent genug zu sein und spielt damit auf den Vorwurf der Opposition an, selber die fähigsten Leute für diese Funktion zu haben. Neben seinem Studium habe er als einer der Jüngsten die Ausbildung zum Kommunalmanager absolviert und auch in der Volksbank habe er stets nach Weiterbildung gestrebt. Vor seiner Leitung der Bankstelle in Laa habe er in Mistelbach ein Team von zehn Personen geleitet und damit Sozialkompetenz gewonnen.

Gut eingearbeitet in den Kurs der Stadt Laa, möchte er aktuell nicht viel ändern. Wichtig ist Frühberger, den Sparkurs des Modells Laa fertig zu fahren. „Es war gut, damals die Kredite für Therme oder Burg aufzunehmen, weil sie für Laa eine wichtige Entwicklung bedeutet haben. Doch bevor wir neue Projekte beginnen, sollten wir erst einmal die alten Schulden tilgen.“

Für die Opposition ist Frühberger als neuer Finanzstadtrat noch gar nicht beschlossene Sache. „Ich weiß noch nichts von einem neuen Finanzstadtrat. Die Wahl findet meines Wissens erst in der nächsten Gemeinderatssitzung im Juni statt“, sagt proLaa-Chefin Isabella Zins. „Zu den unserer Meinung nach besten Kandidaten für die Nachfolge haben wir bereits alles gesagt.“

Bürgermeisterin Brigitte Ribisch ist da komplett gegenteiliger Meinung: „Roman Frühberger ist ein kompetenter, engagierter junger Mann, der sich schon ein ganzes Jahr darauf vorbereitet hat.“