Seit vorletztem Montag ist das Gasthaus Koffler Geschichte: Die Familie Stoiber, die unter anderem die gut gehende Konditorei und Bäckerei mit Café am Stadtplatz führt, hat das Gebäude vor einiger Zeit gekauft. Nun wurde der ehemalige Gasthof abgerissen, an seiner Stelle wird ein Neubau errichtet. 2019 soll der Bau abgeschlossen sein.

Philipp Stoiber ist froh, dass der Start des Projektes reibungslos verlief. Für ihn ist der Neubau ein wichtiger unternehmerischer Schritt: „Wir sind mit unserem Betrieb derzeit nur eingemietet“, so Stoiber. Sobald der Neubau fertig ist, werden der Bäckerei- und Konditoreibetrieb sowie das Café übersiedeln.

„Wir haben nun die Möglichkeit, alles nach unseren Vorstellungen zu gestalten und die Arbeitsabläufe zu vereinfachen“, schildert Stoiber seine Pläne. An dem bewährten Konzept des Betriebs will er jedoch festhalten: „Wir werden uns nicht um vieles vergrößern, es wird nur rund zehn Sitzplätze mehr geben.“

Figuren werden restauriert

Die beiden Figuren, die an der Außenfassade des Gasthofes angebracht waren, werden in Zukunft in den Innenräumen des Cafés einen neuen Platzfinden. | Archiv

Ganz ohne kritische Stimmen läuft das Vorhaben freilich nicht ab: Horst Wächter, Besitzer von Schloss Hagenberg, verfasste bereits im vergangenen November einen offenen Brief, in dem er auf den historischen Wert des Gebäudes hinwies (die NÖN berichtete). Zum Abriss formulierte Wächter erneut ein Schreiben, in dem er vor allem auf die Einzigartigkeit des Renaissance-Erkers aufmerksam machte.

„Tatsächlich wurde das Gebäude aber so oft umgebaut, dass das Bundesdenkmalamt keinen historischen Wert erkennen konnte“, weiß VP-Stadtchefin Brigitte Ribisch. Nur die zwei Figuren, die bisher an der Ecke der Gebäudefassade angebracht waren, werden restauriert und erhalten. „Sie werden in den Innenräumen einen Platz finden“, kündigt Stoiber an.

Ribisch ist von den Plänen der Familie Stoiber überzeugt: „Natürlich hätte ich mir einen Nachfolger für Koffler gewünscht und auch ich schaue mit Wehmut auf die vielen schönen Stunden in dem Gasthaus zurück. Aber nun ist Zeit, dass etwas Neues kommt“, findet sie.

Mit Stoiber hätte man einen fähigen und verlässlichen Partner gefunden: „Man hat auf alle Auflagen Rücksicht genommen und tolle Pläne vorgelegt. Es wird darauf geachtet, dass sich das neue Gebäude nahtlos einfügt. Durch den Neubau ergibt sich auch die Möglichkeit, die Verkehrssicherheit an dieser Ecke zu erhöhen“, so Ribisch.

Stoiber kann den Dank an die Stadt, die Behörden und den Architekten nur zurückgeben. „Wir haben volle Unterstützung erhalten“, freut er sich. Nur einen Punkt will er gegenüber der NÖN noch offenlassen: „Was mit dem oberen Stockwerk des neuen Gebäudes passieren soll, möchte ich noch nicht sagen. Derzeit sind wir noch in der Planung“, hält er sich bedeckt.