Ist die Diskussion rund um das Hanfthaler Biotop eine echte Sorge der Bevölkerung oder Teil eines politischen Hick-Hacks?

Seit der Zeit von VP-Bürgermeister Manfred Fass wird um die sumpfigen Flächen zwischen der Hanfthaler Straße und dem Laaer Dschungel gestritten. Als Gewerbegebiet gekauft, entwickelte sich aus einer Brachfläche bald ein wunderbares Biotop. Eine danebenliegende Fläche, die lange beweidet wurde, erwies sich als ideale Kombination, da die kurz gehaltene Grünfläche Lebensraum für Arten bot, die beide Bedingungen brauchen.

Wie viel davon bleiben durfte, was davon verwirtschaftet werden sollte - darüber wurde lange gefeilscht. Das dicht bewachsene Biotop war bald außer obligo. Strittig war die Sache mit dem Grünland, das nur so lange existieren konnte, solange ein Bauer aus Hanfthal Weideland brauchte.

„Es reicht nicht, wenn die Stadtregierung davon spricht, sie habe das Biotop erhalten. Es braucht unbedingt die Feuchtwiese.“

Isabella Zins, proLaa

Nun hat sich die Situation jedoch verändert: Der Landwirt brauchte Ackerflächen und brach damit die Wiese um. Sehr zum Missfallen anderer. Vor allem die beiden Hanfthaler Florian Uhl und Hubert Bittmann machen sich für das Biotop stark. Schützenhilfe erhalten sie dafür von proLaa-Umweltstadträtin Isabella Zins. Eine Unterschriftenliste zur Einbringung eines Initiativantrages wurde gestartet. Dieser besagt, dass das Nachbargrundstück des Biotops wieder als Weideland verpachtet und damit nicht für gewerbliche Zwecke genutzt werden soll.

„Der Initiativantrag benötigt 188 Stimmen, um im Gemeinderat behandelt werden zu können“, sagt Uhl und schätzt, dass es schon mehr als 200 Unterschriften sind. Zins spricht gegenüber der NÖN sogar schon von cirka 300 Unterstützern. Und es wird noch weiter gesammelt: „Je mehr, desto besser“, sagt Uhl.

"Viele wissen nicht, wie wertvoll die Wiese ist"

Obwohl es ein Leichtes ist, Unterschriften für den Initiativantrag zu sammeln, hätte sich Uhl mehr Engagement für die Natur von der Bevölkerung erwartet. „Die Wiese interessiert niemanden, weil viele gar nicht wissen, wie wertvoll sie ist.“ Das vermutet auch Zins: „Zu wenige Leute wissen noch Bescheid über diese wichtige Umweltinitiative.“ Derzeit liegen die Unterschriftenlisten sowohl in Hanfthal auf (im Gasthof Herbst und der Bäckerei Uhl) als auch in Laa bei allen Tierärzten, im Hanfshop sowie im Reitstall Paddock.

Dabei wurde das dezidiert so vereinbarte Biotop wohlgemerkt nie in Frage gestellt. In Streit steht nur die Feuchtwiese. Für Uhl gehört diese jedoch zum Biotop dazu. Für die Stadtregierung tut sie das aber nicht.

proLaa-Stadträtin Zins sagt: „Es reicht nicht, wenn die Stadtregierung davon spricht, sie habe das Biotop ohnehin geschützt und erhalten. Es braucht unbedingt - und das wurde ursprünglich auch versprochen - die Feuchtwiese neben dem Biotop, das bestätigen Umweltanwaltschaft und Birdlife sowie alle Experten, wie z.B. Ornithologe Manuel Denner“, macht sie klar.

Ribisch: „Wir halten, was versprochen wurde“

Bürgermeisterin Brigitte Ribisch (ÖVP) verweist auf alte Abmachungen: „Wir haben immer gesagt: Einen Teil der Fläche lassen wir als Biotoplandschaft. Aber der zweite Teil wird, wenn es einen Interessenten gibt, als Gewerbegrund verwendet“, so die Bürgermeisterin: „Was wir versprochen haben, das halten wir!“ Von einer Ausdehnung hält sie wenig. Zumal die Gemeinde in der Vergangenheit eine Mio. Euro in das Biotopverbundsystem in der Region Laa investiert hat. Da gebe es genügend Rückzugsgebiete für Tiere. „Vis-á-vis der Feuchtwiese ist eine Firma im Thayapark, die stört auch keinen!“