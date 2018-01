Die Thermenstadt Laa konnte 2017 ein außergewöhnlich gutes Nächtigungsjahr verzeichnen und liegt somit deutlich über dem Durchschnitt im Weinviertel und unter den Top 20 der 378 Gemeinden Niederösterreichs.

Die Stadt Laa inklusive Katastralgemeinden hat zum ersten Mal seit dem Beginn der Aufzeichnungen der Nächtigungen im Jahr 1992 die 75.000er-Nächtigungsgrenze deutlich überschritten. Um genau zu sein, haben die Beherbergungsbetriebe in der Thermenstadt im Jahr 2017 ein Nächtigungsplus gegenüber dem Jahr 2016 erzielt: Von 71.002 Nächtigungen 2016 auf 76.128 Nächtigungen 2017.

Das bedeutet eine Steigerung von 7,2 Prozent, absolut plus 5.126 Nächtigungen. „Eine hervorragende Nächtigungsbilanz, die gleichzeitig auch eine Bestätigung unserer touristischen Anstrengungen ist“, sagt Tourismusobfrau Helga Nadler und gratuliert den verantwortlichen Betrieben. Denn an diesem positiven Ergebnis war nicht nur das Thermenhotel beteiligt, auch die kleineren Laaer Betriebe konnten mit rund 12.500 Nächtigungen eine überaus zufriedenstellende Nächtigungsbilanz erzielen.

Ribisch: „Der Mix ist das Erfolgsrezept“

„Besonders erfreulich ist, dass wir rund 3.500 Nächtigungen über dem bisherigen Spitzenjahr 2011 liegen, was zeigt, dass immer noch Wachstumspotenziale für Laa gegeben sind. Wir werden uns bemühen mit neuen Angeboten und noch mehr Vernetzung weiterhin zu punkten!“, sagt Tourismusstadtrat Georg Eigner.

Bei den Herkunftsmärkten der Nächtigungsgäste in der Thermenstadt Laa liegt Niederösterreich mit plus 16 Prozent an erster Stelle der Zuwächse, Wien mit plus elf Prozent an der zweiten und Tschechien mit plus 5 Prozent an der dritten Stelle.

„Es ist der Mix aus einem hochwertigen Wellness-Angebot, dem Radtourismus und der Vielseitigkeit unserer Region, mit all den Sehenswürdigkeiten und Kulturangeboten, die auf die vielschichtigen Bedürfnisse unserer Gäste zugeschnitten sind. Gratulation an alle Betriebe und an alle im Tourismus Tätigen“, freut sich Bürgermeisterin Brigitte Ribisch.