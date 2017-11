Knapp vor Jahresende blickte auch der Tourismus- und Innovationsverein Land um Laa (TILL) auf die abgelaufene Saison zurück. Für Obfrau Helga Nadler fiel sie sehr erfreulich aus. So hatte es im Vergleichszeitraum zum Vorjahr in der Thermenstadt Laa ein Plus an Nächtigungen von 6,6 Prozent gegeben. Von Jänner bis Oktober 2017 hatten 62.242 Nächtigungen stattgefunden.

Weniger erfreulich war jedoch die Statistik für die Region um Laa ausgefallen, hier hatte es ein Minus gegeben. Das könnte allerdings mit verminderten Baustellen zu tun haben, da die Region vor allem von großen Bauprojekten und deren Mitarbeitern profitiert.

Tschechische Version folgt

Am aktuellen Konzept des Till möchte Helga Nadler nicht viel ändern. Wichtig ist für sie, bestehende Kommunikationskanäle, sowohl in Österreich wie auch in Tschechien, wieder zu bedienen und regionale Veranstaltungen gut zu bewerben. Der Tourismusfolder 2018 ist bereits fertig, die tschechische Version wird demnächst gedruckt. Gut angenommen wird auch der derzeit aktuelle Advent-Folder, der sämtliche vorweihnachtliche Veranstaltungen auflistet.

Intensiviert werden soll die Zusammenarbeit mit der Laaer Wirtschaft. Die Geschenkpakete, die in Kooperation mit der Caritas Tagesstätte Laa hergestellt werden, florieren ausgezeichnet. Daher wurde ein zweites Paket mit einer hochwertigeren Verpackung entwickelt.

Noch ausbaufähig ist die Akzeptanz der Gästebonuskarten: Sie sollten in jedem Gästebetrieb des Landes um Laa aufliegen und den Gästen Rabatte bei der regionalen Wirtschaft ermöglichen.