„Es ist Zeit, neue Wege einzuschlagen - hin zu einem neuen Miteinander. Die BürgerInnen haben Streit und Zank satt. Es ist längst Zeit, allfällige Befindlichkeiten zur Seite zu schieben. Es ist Zeit für eine Stadtregierung der besten Köpfe.“ Mit diesen deutlichen Worten tritt proLAA-Vorsitzende Isabella Zins an Bürgermeisterin Brigitte Ribisch (ÖVP) heran.

In einem Brief, der vergangenen Samstag veröffentlicht wurde, schlägt Zins der Stadtchefin einen Deal vor: Nach dem Rücktritt von Roman Neigenfind (ÖVP) sollte der Posten des Finanzstadtrates mit einem der proLAA-Gemeinderäte besetzt werden. Sowohl Roland Schmidt als auch Kurt Sumhammer würden dafür durch ihre Ausbildungen und beruflichen Erfahrungen eine Qualifikation mitbringen, „die kein Mandatar in Laa überbieten kann“.

Ribisch: "Jede Partei besetzt ihre Positionen nach"

„Uns war es wichtig, einen Schritt auf die ÖVP zuzumachen. Die politische Situation ist verfahren“, so Zins im NÖN-Gespräch. Ein Anspruch, den Stadtchefin Ribisch gutheißt: „Ich freue mich über ein Miteinander, immerhin fordere ich es seit 2014!“ Dennoch macht sie unmissverständlich klar: Der Posten des Finanzstadtrates wird bei der ÖVP bleiben. „Jede Partei besetzt ihre Positionen nach“, so Ribisch.

Und auch in der ÖVP gebe es dafür gleich mehrere Persönlichkeiten, die sich für diese Aufgabe eignen würden. „Derzeit ist der Vorstand in der Entscheidungsfindung, dem möchte ich nicht vorgreifen“, will Ribisch noch keine Namen nennen.

Das Know-how von Schmidt und Sumhammer sei für die Arbeit in der Stadt jedoch wertvoll, wie Ribisch betont: „Es gibt eine gute Gesprächsbasis.“ Für ein „Oster-Angebot“, wie es auf der Website von proLAA heißt, sieht sie aber keine Veranlassung: „Es gibt ja auch keinen Krieg. Wenn es nach mir geht, herrscht bei uns die ganze Zeit über Frieden“, stellt die Bürgermeisterin klar.