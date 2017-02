Auch wenn die Südumfahrung erst Ende 2017 fertig sein wird, über den dazugehörigen Kreisverkehr macht sich Tourismus-Obfrau Helga Nadler jetzt schon Gedanken: „Jeder Touristikinformierte weiß, dass die Torerlebnisse, also der erste Eindruck bei Eintritt in ein touristisches Ziel, von größter Bedeutung für die Orientierung und den weiteren Aufenthalt sind.“

Für die Kreisverkehre an der Ostumfahrung wurden bekanntermaßen Lösungen gefunden. So ziert die Ausfahrt Richtung Neudorf ein Modell der Laaer Burg, die Ausfahrt Richtung Wildendürnbach hat der Weinort selbst übernommen und macht damit Gusto auf seine Sehenswürdigkeit, den „Golingbir“, also den Galgenberg. Die Ausfahrt nach Staatz wird von einer Gärtnerei gepflegt.

Neue Kreisverkehre

Durch die Südumfahrung kommen zwei neue Kreisverkehre dazu. An der Attraktivierung einer Grüninsel wird bereits emsig gearbeitet. In Anlehnung an das Burg-Modell wird beim Kreisverkehr an der Staatzer Straße das zweite Wahrzeichen von Laa, das Laaer Rathaus, im Mini-Format aufgestellt werden.

Die Außenhülle des rund fünf mal fünf Meter großen Rathaus-Modells wurde bereits detailgetreu und wetterfest von der Tischlerei Schramek gebaut.

Wie beim Burg-Modell oder bei den Wildendürnbachr Kellern wird die Malerei fachgerecht vom Neuruppersdorfer Hobby-Maler Anton Öhler aufgebracht und so eine möglichst identische und naturgetreue Version des Rathauses erzeugt. Aus den Erfahrungen der Pflege der bisherigen Kreisverkehre wird rundherum Rasen angebaut.

Wie der Kreisverkehr an der Straße nach Ungerndorf gestaltet wird, wurde noch nicht verraten.