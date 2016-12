Das neue Resort trägt den Namen SILENT SPA und ist der dritte Erweiterungsschritt der Therme Laa. 21 Mio. Euro wurden am Standort investiert. Am 1. Dezember haben Niederösterreichs Landeshauptmann Erwin Pröll, Ernst Wastler, Vorstandsvorsitzender der VAMED AG, und Brigitte Ribisch, Bürgermeisterin von Laa, das SILENT SPA offiziell eröffnet.

Premium-Angebot im Silent Spa

Mit seinem gesundheitstouristischen Premium-Angebot ist das SILENT SPA das erste seiner Art in Österreich. Die VAMED Vitality World spricht damit gezielt Menschen an, die bewusst einen ganzen Tag Auszeit und Entschleunigung suchen. Das Zentrum des aus vier Ellipsen bestehenden SILENT SPA dominiert ein zehn Meter hoher Turm in historischem Ornament-Stil. Rund um den Turm bilden begehbare Wasserwelten aus zwei Thermal- und Sole-Becken, Kaskadenbrunnen, Ruheoasen und Reflecting-Pools, ein exklusiver Sauna- und Treatment-Bereich sowie ein neues Restaurant einen großzügig angelegten Rückzugsort. 160 Gäste können hier Kraft tanken und zur Ruhe kommen.

Niederösterreichs Landeshauptmann Erwin Pröll: „In den vergangenen Jahrzehnten hat sich das Weinviertel vom ehemaligen Grenzland zu einer prosperierenden, dynamischen Tourismusdestination entwickelt. Mit einer Gesamtinvestitionssumme von knapp 100 Mio. Euro ist die Therme Laa eines der größten Tourismusprojekte Niederösterreichs. Alleine in der Region um Laa sind rund um die Therme 500 neue Arbeitsplätze und eine völlig neue Infrastruktur entstanden. Im gehobenen Qualitätstourismus haben wir nun noch zusätzliches Potenzial erkannt. Das neue SILENT SPA in Laa ist deshalb für ganz Niederösterreich ein wichtiges Leuchtturmprojekt.“

Therme Laa als beliebtes Ausflugsziel

Durch die Therme Laa ist Laa an der Thaya in den vergangenen Jahrzehnten zu einem der beliebtesten Ausflugs- und Urlaubsziele Österreichs aufgestiegen. Rund ein Drittel aller Nächtigungen in Niederösterreich entfallen auf den Gesundheitstourismus. Jedes Jahr zählt die Gemeinde über 300.000 Gäste, die Anzahl der Nächtigungen hat sich in den vergangenen 13 Jahren nahezu verzehnfacht. Bereits im Vorjahr hat die VAMED die bestehende Therme Laa noch weiter attraktiviert. Eingang, Garderoben, Thermen-Atrium, Thermen-Restaurant, Kinderbereich und Saunalandschaft wurden zeitgemäß aufgewertet.

In der Kooperation der VAMED mit dem Land Niederösterreich wurde Laa an der Thaya zu einer einzigartigen Tourismusdestination weiterentwickelt. Die Gäste können nun frei wählen – von der Tagestherme über die Saunalandschaft und vielfältigen Treatment-Angebote der Therme Laa bis hin zum SILENT SPA. Vom SILENT SPA erwartet Bürgermeisterin Brigitte Ribisch weitere Impulse: „Mit unserem neuen gesundheitstouristischen Wahrzeichen werden wir jetzt noch mehr Gäste mit gehobenem Anspruch aus dem In- und Ausland in unsere schöne Stadt und das Land um Laa holen.“