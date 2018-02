„Die Laaer haben ihre Burg endlich erobert!“, lacht VP-Stadtchefin Brigitte Ribisch. 2007 kaufte die Stadt die Burg an und hatte sich damit eine Mammutaufgabe gestellt.

„Man kann sich nicht vorstellen, wie desolat die Gemäuer waren“, schlägt Ribisch bei der Erinnerung die Hände über dem Kopf zusammen. Mittlerweile ist von dem erbärmlichen Zustand, in dem das altehrwürdige Gemäuer war, nichts mehr zu bemerken: Beim Lokalaugenschein wurde die NÖN von einem prächtigen, dem Original nachempfundenen Burgtor empfangen. Nicht weniger beeindruckend zeigt sich der sanierte Burginnenhof.

Es ist schon einige Zeit her, dass in der ehemaligen Gaststube ausgiebig gefeiert wurde. Wenn es nach der Stadt geht, wäre ein Gastronomiebetrieb ideal, um die Burg als Veranstaltungsort und Attraktion zu etablieren. | Höberth

Innenhof für Veranstaltungen

„Der Hof soll für Veranstaltungen genutzt werden“, erzählt Baumeister Franz Winna, der bei den Arbeiten federführend ist und trotz der vielen Schwierigkeiten bei der Sanierung sein Herz an die Burg verloren hat. „Diese Chance bekommt man als Baumeister nur einmal im Leben“, ist er sich bewusst. Bei der Wiederherstellung der altehrwürdigen Gemäuer galt: Die Ausnahme ist die Regel. Darauf mussten sich auch die vielen heimischen Firmen, die in das Projekt eingebunden wurden, erst einstellen – immerhin unterliegt das Gebäude strengem Denkmalschutz.

„Als ich das erste Mal in die Burg gekommen bin, war ich geschockt. Man kann sich nicht vorstellen, wie desolat sie war.“Brigitte Ribisch, Stadtchefin

Ziel war es von Anfang an, die Burg für die Laaer wieder zugänglich zu machen, was mit dem Butterfassturm bereits gelungen ist. „Es wurde eine Münzanlage installiert, der Eintritt kostet zwei Euro. Maximal 15 Personen können gleichzeitig in den Turm“, so Ribisch.

Über steile Treppen erklimmt man die Ebenen des Gebäudes: Da sieht man aufwendige Malereien, die der frühere Besitzer und Geschichtsliebhaber Heinrich Gröblinger eigenhändig an die Wand gemalt hat, und kann aus Fenstern blicken, die eine ganz neue Sichtweise auf Laa offenbaren. Highlight ist jedoch die Aussichtsplattform an der Spitze des Turms, von der aus man das schöne Land um Laa weithin überblickt.

Eröffnungsfest am 14. April geplant

Der Aufstieg in den sanierten Butterfassturm ist das Highlight jedes Burgbesuchs. Von der Aussichtsplattform aus lässt sich ein toller Blick über Laa und die Umgebung der Stadt genießen. | Höberth

„Am 14. April soll es eine große Eröffnungsfeier geben“, lädt Ribisch schon jetzt zu dem Event ein. Die Besucher können sich dann selbst ein Bild machen, mit wie viel Sorgfalt der Burg der Glanz verliehen wurde, den sie eigentlich verdient.

Dieser Glanz fehlt in den Nebengebäuden und dem Eckturm der Anlage noch, doch auch hier hat man schon große Pläne, die schrittweise umgesetzt werden sollen. „Eine Veranstaltungshalle und ein Gastronomiebetrieb wären ideal“, hat Ribisch klare Vorstellungen. Im Südtrakt soll ein Regionsshop entstehen, dort ist auch das Burgmuseum untergebracht, das die Geschichte der Stadt rund um Hopfen und Malz zu erzählen weiß. Ziel ist es, die Burg zu beleben – mit Veranstaltungen, Hochzeiten und Festivals.