Keine ruhige letzte Woche vor den Semesterferien für die Landesberufsschule Laa: Ein Schüler wurde verletzt ins Landesklinikum Mistelbach gebracht, drei wurden wegen Alkoholmissbrauchs im Internat aus diesem geschmissen. Und der Vorwurf wird laut, dass wohl der Alkoholmissbrauch geahndet wird, nicht aber die Körperverletzung rund um den verletzten Schüler.

Direktorin Ulrike Schleicher kennt die Vorwürfe und hat das Gefühl, dass es sich bei den Vorwürfen um einen Racheakt eines aus dem Internat geflogenen Schülers handelt. Entsprechendes habe er beim Verlassen des Schulgeländes angedroht, sagt die Direktorin. Zudem hätten die beiden Fälle überhaupt nichts miteinander zu tun.

„Wir haben in der Heimordnung stehen, dass Alkoholkonsum im Zimmer verboten ist und zum Internats-Ausschluss führt!“Ulrike Schleicher, Direktorin der Berufsschule Laa an der Thaya

Die Vorfälle im Detail: In der Vorwoche schlossen sich drei Schüler der Berufsschule in einem Zimmer im Internat mit einer Wodka-Flasche und einer Flasche Weißwein ein. Sie wurden von einem Erzieher erwischt, der Vorfall wurde am nächsten Tag der Direktorin gemeldet: „Wir haben in der Heimordnung stehen, dass Alkoholkonsum im Zimmer verboten ist und zum Internats-Ausschluss führt“, sagt Ulrike Schleicher. Die Konsequenzen seien hier klar.

Am Dienstag kam es im Internat zu einer Rangelei zweier Schüler, einer rutschte unglücklich aus, stürzte und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Der 16-Jährige wurde ins Landesklinikum Mistelbach gebracht und dort ärztlich versorgt – wobei ein Nähen der Wunde nicht notwendig war.

Schüler: Unglücklich gefallen und verletzt

„Im Krankenhaus und bei uns gab der Schüler zu Protokoll, dass er unglücklich gestürzt sei“, sagt Schleicher, die als Schulleiterin ein Unfallprotokoll aufnehmen musste. Von bewusster Körperverletzung, wie von dem des Internats verwiesenen Schüler behauptet, könne keine Rede sein.