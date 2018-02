Auch heuer geht es beim Straßen- und Wasserleitungsbau auf der B 40 weiter. Nun steht die Umsetzung des zweiten Bauabschnitts, zwischen Barenthgasse und Leopoldstadt, bevor.

Im März sollen hier die Hausanschlüsse für die Wasserleitungen, welche insgesamt bis zur Firma Kindl erneuert werden sollen, erfolgen. Ab Mai wird es eine Straßenbaustelle geben: Der Asphalt soll entfernt und ein Unterbau neu aufgebaut werden. Koordiniert werde das Ganze gemeinsam mit der Firma Leithäusl, der Firma SPL, der Straßenbauabteilung 3 des Landes NÖ, der Straßenmeisterei Mistelbach und einem Ziviltechnikerbüro, berichtet Bürgermeister Thomas Ludwig (ÖVP).

Bushaltestelle wird verlegt

„Die Zufahrt soll immer gewährleistet sein“, sagt Ludwig weiter. Vor allem für Anrainer, zum Arzt Dr. Ferner, zur Firma Baar und zur Grünschnittdeponie soll diese stattfinden können. Auch mit der Firma ADEG stehe die Gemeinde in Kontakt, der Zulieferverkehr soll hier ebenfalls problemlos erfolgen können. Trotzdem kann es möglicher- und teilweise bei den Zufahrten durchschnittlich zu etwa zweistündigen Blockierungen kommen, meint Ludwig: „Dies ist technisch leider nicht anders möglich.“

Die Bus-Haltestelle soll in die Kapellenstraße verlegt werden. Derzeit werden dort und in der Derschstraße Geschwindigkeitsreduktion und Gewichtsbeschränkung geprüft, da diese als Ausweichstraßen fungieren können. Aber nur im äußersten Notfall sollen diese dazu genutzt werden, um keine Unannehmlichkeiten für die Anrainer darzustellen, bittet Ludwig die Verkehrsteilnehmer.

"Sperrdauer für vier Wochen geplant"

„Die Sperrdauer ist für vier Wochen geplant, es wird eine Umleitung über Neubau geben“, so Ludwig über den zweiten Straßenbaustellenabschnitt. Der gesamte Verkehr, vor allem der Schwerverkehr, soll umgeleitet werden. Beim ersten Bauabschnitt hätte dies bereits funktionieren sollen, ein fehlender Umleitungshinweis beziehungsweise Wegweiser Richtung Neubau an der Kreuzungsampel im Paasdorfer Zentrum führte allerdings zu Missverständnissen. Navigationssysteme und Ortshinweisschilder führten wieder auf die B 40 Richtung Ladendorf, die Umleitung klappte demnach nicht wie geplant, der Verkehr ging hauptsächlich und unglücklicherweise über die Straßenbaustelle in Ladendorf.