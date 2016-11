Flüchtlinge kommen, kommen nicht und sind schon da: Noch unter Bürgermeister Manfred Hager begann die Debatte um die angeblich 35 Asylanten, die im ehemaligen Gemeindehaus, wo das Gemeindeamt, Polizeistation und Postamt waren, einziehen sollen.

Das Haus wurde an einen Immobilienmakler verkauft, der hätte die Quartiere bereitgestellt und hatte deswegen auch eine Überprüfung des Landes NÖ. Dazu waren sogar der Gemeindechef samt Vize Erich Zeiler eingeladen. Beide hatten keine Parteienstellung, weswegen sie nur Zuschauer waren und das auch in der Gemeinderatssitzung und in einer Bürgerinformation deponierten. Die FPÖ-Fraktion wetterte schon immer gegen Flüchtlinge, brachte Dringlichkeitsanträge und Anfragen ein.

Damals waren 35 nur männliche Hilfesuchende im Gespräch, was Öl ins Feuer der Blauen goss: Manfred Gail und Cornelia Makowsky-Egger stichelten mit Facebookeinträgen und nahmen jede Gelegenheit wahr, die Bevölkerung aus ihrer Sicht zu informieren.

„Wir haben es verhindert! Keine Wirtschaftsflüchtlinge nach Ladendorf!“

Die FPÖ heftet sich das Verhindern einer Flüchtlingsunterkunft auf die Brust – und demnächst ziehen vier Familien in der alten Schule ein.

Der Hausbesitzer begann in dem Quartier an der Hauptstraße umzubauen und soll laut FPÖ die Mieter zum Ausziehen aufgefordert haben. Der jetzige Bürgermeister Thomas Ludwig hatte in einem Schreiben an die Bevölkerung um Hilfe bei der Integration gebeten. Dazu hatten sich schon etliche Ladendorfer gemeldet, die bereit waren, bei der Betreuung mitzuhelfen. Alles war auf Schiene.

Jetzt aber wurden dem Hausbesitzer keine Asylanten zugeteilt und das Haus steht fast leer. Warum? Immobilienmakler und Hausbesitzer Michael Wölfl war zu keiner Stellungnahme bereit.

Ludwig: "Unterkünfte in anderen Gemeinden frei"

Bürgermeister Ludwig richtete zur neuen Situation ein Schreiben an die Gemeindebürger: „Das Land NÖ hat mich informiert, dass die Unterkunft des privaten Unternehmers vorerst nicht beschickt wird. In anderen Orten sind noch Unterkünfte für die zuletzt geplanten Bezieher frei, sodass unsere Gemeinde dahingehend entlastet werden konnte“, schreibt Ludwig.

Die FPÖ heftet sich auf die Brust, dass ihre Interventionen gegriffen hätten und postete fleißig in den sozialen Netzwerken: „Wir haben es verhindert! Keine Wirtschaftsflüchtlinge nach Ladendorf! Ein großes Danke an alle Ladendorfer, die unsere Forderung unterstützt haben!“ Und weiter: „Aufgrund unserer Hartnäckigkeit, unseres ständigen Hinweisens und Drucks musste die ÖVP handeln. Woher aber dieser Sinneswandel?“

Vier Familien in Ladendorf

Ganz so ist es nicht: Das Land NÖ hat entschieden und teilte Ladendorf vier Familien zu. Die Caritas wird die neu renovierte alte Schule mit den Familien beschicken. Diese sollen schon den rechtmäßigen Aufenthaltstitel vorweisen können und einen Deutschkurs absolvieren.

Die Caritas wird auch auf drei Jahre die Betreuung übernehmen und sich um alles kümmern. Jetzt hat die FPÖ wiederum ironisch gepostet: „Wunderschön renoviert und saniert, die alte Schule in Ladendorf. Die Caritas, als Eigentümer, vergibt die Wohnungen an Asylanten. Unsere Leute würden sich auch über günstige Wohnungen freuen!“, meint Cornelia Makowsky-Egger auf Facebook.