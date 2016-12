Jetzt wird doch ein Hochwasserschutz beim Markusweg gebaut. Ein Grundstück südlich des Bahndammes nahe der Markuskapelle ist schon 1994 (!) dafür angekauft worden. Nach dem Hochwasser und der Verschlammung der B 40 nach schweren Gewittern im Vorjahr, hat sich die Gemeinde jetzt entschlossen, endlich etwas zu unternehmen.

Derzeit dient das Grundstück am Berghang als Zwischenlager für Grünschnitt, der von der Bevölkerung dorthin gebracht werden darf. Unten in der Senke neben dem Markusweg darf nichts gelagert werden, darauf schaut der Deponiewart.

„Eine Dringlichkeit war nicht mehr notwendig. Das Projekt ist fertig geplant und wird auch kostengünstig umgesetzt!“

Gemeinderat Alfred Prinz, VP

Im Gemeinderat hat die FPÖ einen Dringlichkeitsantrag für den Bau eines Hochwasserschutzes gestellt, der prompt abgelehnt wurde. „Dringlichkeit war nicht mehr notwendig. Das Projekt ist fertig geplant und wird auch kostengünstig umgesetzt“, so Gemeinderat Alfred Prinz (ÖVP) bei einer Besichtigung vor Ort.

Jetzt soll in der Senke neben dem Markusweg vor dem Durchlass im Bahndamm ein Damm aufgeschüttet werden, um den Wasserlauf von den Äckern abzubremsen und auch den Schlamm abzusondern. Auch der „Stiergraben“ soll frei von Gestrüpp und Bewuchs gehalten werden, um einen Abfluss der Wassermassen zu garantieren.

Schutzbau für SPÖ nicht notwendig

„Im Vorjahr war eine Verklausung schuld, weil kurz vorher an der Bachböschung gehäckselt wurde und das Holz das Einlaufgitter verlegt hat. So ist Wasser und Schlamm bis auf die B 40 geschwemmt worden“, erzählen die Anrainer. „Das Gitter wird erneuert, aber so konzipiert, dass Kinder nicht ins Rohr klettern können“, so Bürgermeister Thomas Ludwig.

Für die SPÖ ist der Hochwasserschutzbau gar nicht notwendig: „Es müsste nur der Graben von Bewuchs freigehalten werden“, glaubt Gemeinderat Markus Hemerka.

Dass etwas unternommen werden muss, ist klar: „Es kommt jeweils auf die Fruchtfolge an. Wenn wie im Vorjahr bis fast nach Neubau hinauf nur Kartoffel- und Maisfelder angelegt sind, dann kann so eine Überschwemmung wieder passieren, trotzdem der Bahndamm eine natürliche Barriere darstellt“, so Bürgermeister Thomas Ludwig (ÖVP) und Alfred Prinz zur NÖN.

Für die Ladendorfer FPÖ war die Ablehnung im jüngsten Gemeinderat gar nicht verständlich, die Gemeindefraktion MUT hat das auch nicht eingesehen: „Die ÖVP will das wieder einmal alleine machen“, war zu hören.