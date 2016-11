Schon jahrelang trägt sich die örtliche Feuerwehr mit dem Gedanken, eine Feuerwehrjugend-Gruppe aufzubauen. Jetzt ist es so weit. Zu einer ersten Info-Veranstaltung am vorigen Sonntag kamen viele interessierte Jugendliche mit ihren Eltern und wurden von Kommandant Alexander Schmidt und den künftigen Jugendbetreuern Markus Bacher und Manuel Macher begrüßt.

„Kinder ab dem vollendeten zehnten Lebensjahr können teilnehmen. Ab dem 15. Geburtstag ist eine Überstellung in den Aktivdienst der Feuerwehr möglich“, so Schmidt in der Begrüßungsrede.

Einmal die Woche wird es Jugendstunden geben, bei denen neben feuerwehrfachlicher Ausbildung und Vorbereitungen für die verschiedensten Bewerbe und Prüfungen auch Spiele, Ausflüge und sportliche Aktivitäten auf dem Programm stehen. Die Mitgliedschaft in der Feuerwehr ist kostenlos. Bei jeder Tätigkeit sind die Mitglieder der Jungflorianis auch versichert.

„Wir haben gesehen, dass bei unseren Veranstaltungen, ob Ferienspiel oder Tag der offenen Tür, enormes Interesse besteht!“

Manuel Macher, FF-Jugendbetreuer

Die FF Ladendorf erwartet sich von der Jugendgruppe sehr viel: „Es ist eine sinnvolle Freizeitgestaltung: Die Jugend bleibt dann meist bei der Wehr, wie man bei anderen Wehren sieht. Und wir haben gesehen, dass bei unseren Veranstaltungen, ob Ferienspiel oder Tag der offenen Tür, enormes Interesse besteht“, so Manuel Macher zur NÖN. Die FF-Kassa wird in nächster Zeit auch strapaziert, weil alle Mitglieder der Feuerwehrjugend Ladendorf neu eingekleidet werden: „Ein gemeinsames Auftreten im richtigen Outfit gehört dazu“, so Macher.

Schmidt bedankt sich beim kompletten Bezirkskommando, die Bezirksführung steht voll hinter dem Projekt und hat mit Rat und Tat geholfen.

Schon am Freitag war erste Jugendstunde. Noch als Schnupperstunde für Unentschlossene tituliert, war sie ein Erfolg: Elf Jugendliche kamen und machten begeistert mit.

Derzeit sind Kinder aus Ladendorf, Eggersdorf und Neubau dabei. Aber alle aus der Großgemeinde werden in die Jugendausbildung involviert und nach dem Erreichen des Alterslimits an die Stammwehren zurücküberstellt. Das ist ein Vorteil für die Wehren, weil sie die Jugendlichen mit hervorragenden Kenntnissen und einer feuerwehrtechnischen Vorbildung zurückbekommen und sie dann in die heimatliche Wehr eingegliedert werden können.