Seit etwa 30 Jahren erweitert Walter Pischtiak, ehemaliger Pfarrer der Gemeinde, seine Krippe mit Figuren. Eine Besonderheit sticht bei dieser heraus: Sie beinhaltet nicht nur die traditionellen Heiligen Drei Könige, sondern auch „Zwei Heilige Königinnen“.

Da es keine „offiziellen“ Figuren gibt, hat sich Pischtiak um Hilfe umgesehen, und diese in St. Ulrich im Grödnertal/Südtirol gefunden. Bei dem Experten nachgefragt, konnte dieser vorerst nur mit Ratlosigkeit antworten, so etwas hätte es noch nie gegeben. Schließlich entschied man sich gemeinsam für die Heilige Elisabeth sowie eine Hirtin in Festtracht als weibliche Geschenkebringer.

„Meine Krippe will Verkündigung sein“, das sagt nicht nur Pischtiak selbst, sondern auch ein Kapitel seines ersten Buches „Kostproben seiner Anwesenheit“, das 2013 erschienen, aber leider nicht mehr erhältlich ist.

„Jeder Mensch ist unserem Gott willkommen, egal ob Mann oder Frau, ob Europäer oder Afrikaner, ob Kind oder Erwachsener.“ Jesus sei für alle da, egal ob arm oder reich. Es stehe nirgends in der Heiligen Schrift, dass nur Männer, Könige und noch dazu nur drei zum neugeborenen Gottessohn gerufen wurden und gekommen wären, es waren „begnadete Menschen“.

In der neuen Bibel-Übersetzung sei die Bezeichnung der drei Könige wie folgt in unsere Sprache überliefert: mit „Magier“, „Sterndeuter“. Es handelte sich um fromme Leute, die anscheinend ihrer Religion nach den Himmel beobachteten.