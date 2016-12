„Als mir auffiel, mit welcher Selbstverständlichkeit viele Frauen und Männer sich routinemäßig bestimmten Schönheitsritualen unterziehen, von denen ich teilweise noch nie etwas gehört hatte, kam mir die Idee, diesen Umstand zum Thema meiner nächsten Arbeit zu machen.“

Fotokünstlerin Magdalena Frey schuf mit ihrem neuen Fotoband „Frauenhaar“ eine Dokumentation darüber, was manche Menschen bereit sind, mit ihren Körpern zu machen.

Die Bilder sind nicht immer kinderzimmertauglich. Aber sie verurteilen auch nicht, sie zeigen einfach einen Teil der Realität - immer auch als Collage mit anderen Bildern, wie es Freys Stil ist: „Was mich selbst beeindruckt und bewegt, will ich in meine künstlerische, möglichst wertfreie Bild-Sprache übersetzen.“ Sie wolle Ereignisse nur phänomenologisch darstellen, sagt die Ladendorferin.

„Die Mode, sich möglichst aller Haare – außer denen am Kopf – zu entledigen, koste und schmerze es, was es wolle, hat mich auf die Idee gebracht!“

Magdalena Frey, Künstlerin

Wie will die Gesellschaft eine Frau heute sehen? „Der Wunsch nach Zugehörigkeit bzw. nach Perfektion, die Beste zu sein ist wahrscheinlich eine Triebfeder, sich solchen Torturen zu unterziehen“, glaubt Magdalena Frey. In ein Bild montierte sie zu einer Brust-OP die Kinderzeichnung eines sailormoonartigen Mädchens: „Dieses Bild zeigt das Thema besonders schonungslos auf. Das taffe und durchgestylte Mädchen zeigt ihren Altersgenossinnen, wohin der Weg führen soll und die erwachsene Frau soll bitte darauf schauen, dass sie ihr faltenloses Gesicht so lange wie möglich erhält.“

Wie kam Frey eigentlich auf den Titel „Frauenhaar“? „Das ist eigentlich eine Hymne auf die Körperbehaarung von Frauen“, sagt Fotokünstlerin Frey: „Die Mode, sich möglichst aller Haare - außer denen am Kopf - zu entledigen, koste und schmerze es, was es wolle, hat mich auf die Idee gebracht.“