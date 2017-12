Zu Beginn der jüngsten Gemeinderatssitzung brachte Herwig Ruf (MUT) stellvertretend für die gesamte Opposition (MUT, SPÖ, FLL, die Grünen), einen Dringlichkeitsantrag. Punkt drei, „Wasserabgabenordnung-Änderung“, solle von der Tagesordnung abgesetzt werden.

Der Opposition wären zu diesem Tagesordnungspunkt nicht, wie es in der NÖ Gemeindeordnung vorgesehen ist, fünf Tage vor der Gemeinderatssitzung die zugehörigen Unterlagen zur Verfügung gestellt worden.

„Eine Prüfung aller Unterlagen und Zahlen ist in der Kürze der Zeit einer Gemeinderatssitzung nicht möglich.“ Begründung der Opposition, warum der Gemeinderatspunkt abgesetzt werden sollte.

Am Freitag, dem 24. November, habe Rainer Pilwarsch (MUT) Bürgermeister Thomas Ludwig (ÖVP) auf die fehlenden Unterlagen per E-Mail aufmerksam gemacht, dieser hätte bis zur Gemeinderatssitzung nicht darauf geantwortet. Erst am Vormittag des Tages der Gemeinderatssitzung seien die Unterlagen eingegangen, ein Einarbeiten wäre demnach nicht möglich gewesen. „Eine Prüfung aller Unterlagen und Zahlen ist in der Kürze der Zeit einer Gemeinderatssitzung nicht möglich, eine sinnvolle Behandlung des Themas und das Treffen einer seriösen Entscheidung ebenso wenig“, hieß es im Antrag.

Es sei eine Gebührenerhöhung bei den Wasserabgaben im ordentlichen Haushalt geplant, von 320.000 auf 416.000 Euro, eine Mehrbelastung von grob 100.000 Euro für die Bevölkerung. Ladendorf habe jetzt schon eine der höchsten Wassergebühren in der Umgebung. Die Opposition würde die Sitzung verlassen, wenn der Punkt nicht von der Tagesordnung genommen würde.

Ludwig meinte, man könne anhand seiner Power Point-Präsentation des Voranschlags 2018 den Punkt gemeinsam durchgehen und darüber diskutieren. Pilwarsch konterte, es habe einen Sinn, dass sich die Gemeinderäte den Voranschlag vorher mit der eigenen Fraktion ansehen und sich beraten würden. Ludwig antwortete, man könne die Sitzung kurz unterbrechen, die einzelnen Fraktionen könnten jeweils in eine Ecke gehen und sich darüber beraten. Die Opposition erwiderte, die Fraktion bestehe aus mehreren Leuten, nicht nur aus den Gemeinderäten, man spreche im Vorfeld zudem gern mit Experten.

Dringlichkeitsanstrag abgelehnt

Der Dringlichkeitsantrag wurde abgelehnt. Ludwig machte nach dem zweiten Punkt, der Voranschlagsbesprechung, nach knapp einer Stunde das Angebot, durch eine Sitzungsunterbrechung der Opposition die Möglichkeit zu geben, sich unter vier Augen zu beraten. Dies fand auch statt, anschließend wollte die Opposition den betreffenden Tagesordnungspunkt ganz am Schluss behandeln.

Letztendlich einigte man sich darauf, den Punkt nach hinten auf die Tagesordnung zu stellen, hier gab es Einstimmigkeit. Nachdem alle Punkte der Tagesordnung durchgearbeitet waren, wollte Ludwig den umstrittenen Tagesordnungspunkt als letzten Punkt vor dem nicht-öffentlichen Teil behandeln.

Nach kurzer Diskussion machte die Opposition ihre Drohung wahr und verließ nach knapp zwei Stunden den Sitzungssaal. Die Sitzung wurde abgebrochen, der nicht-öffentliche Teil und die Wassergebühren werden in einer neuen Sitzung behandelt.