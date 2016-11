Der Tagungsordnungspunkt „Tennisplatz – Vergabe“ führte diesmal zu Anträgen und Meinungsverschiedenheiten im Gemeinderat.

Der Ladendorfer Tennisplatz liegt inmitten des Bildungszentrums - teils im Schulhof und westlich des Kindergartens – und ist schon lange ein Zankapfel im Gemeinderat.

Dass die Plätze wegmüssen, wenn ein neuer Kindergarten gebaut oder die Schule erweitert wird, ist allen klar. Alfred Prinz (ÖVP) hat in den letzten Monaten per Grundtausch mit der Erzdiözese Wien nahe der Brunngasse am östlichen Ortsende ein Grundstück für die Gemeinde erworben, wo die Tennisplätze hingesiedelt werden sollen.

Jetzt hat Prinz drei Angebote für den Neubau eingeholt, die von 90.000 bis 134.000 Euro reichen.

„Die Notwendigkeit eines Tennisplatzneubaues ist in der jetzigen Situation nicht gegeben!“

Die Ladendorfer Opposition aus Rot-Blau-Grün und Bürgerliste wollte den Beschluss zum Tennisplatzneubau von der Tagesordnung gestrichen sehen.

Die Opposition – Bürgerliste MUT, SPÖ, FPÖ und Grüne – hat in einem gemeinsamen Antrag die Absetzung des Punktes von der Tagesordnung gefordert: „Die Notwendigkeit eines Tennisplatzneubaues ist in der jetzigen Situation nicht gegeben und wäre aufgrund der Finanzsituation der Gemeinde dem Steuerzahler gegenüber unverantwortlich“, so die Begründung. Der Antrag wurde mit der ÖVP-Mehrheit abgelehnt.

Gemeinderat Alfred Prinz kommentierte die Aktion: „Ich bin sehr verwundert. Seit einem Jahr arbeiten wir daran und jetzt soll das Projekt gebremst werden?“ Rudolf Frey von MUT fragte: „Warum fangen wir jetzt husch-pfusch an?“ Manfred Gail von der FPÖ meinte, dass das Projekt auf zwei bis drei Jahre aufgeteilt werden sollte.

"Fehlt jetzt schon an Freiflächen für Kinder"

Herwig Ruf (MUT) will zuerst einen genauen Plan über das Areal bei Schule und Kindergarten erstellen lassen und dann entscheiden. All das wischte Prinz vom Tisch: „Es fehlt jetzt schon an Freiflächen für die Kinder“, weiß der Geschäftsführende Gemeinderat.

Bürgermeister Thomas Ludwig (ÖVP) beendete die „Diskussionsrunde“ zu Kindergarten und Schule schließlich: „Mit dem Kindergarten werden wir uns noch sehr viel und oft beschäftigen müssen, heute ist der Tennisplatz das Thema“, stellte der Gemeindechef klar.

160.000 Euro sind im Budget für die neue Sportanlage vorgesehen. Die Angebotseröffnung, die diesmal im Rahmen einer erstmals von Ludwig einberufenen Fraktionsführersitzung durchgeführt wurde, ergab den Maschinenring als Bestbieter: „Bei den 90.000 Euro sind die zwei Sandplätze mit Dränage, Unterbau, seitliches Fundament, vier Meter hohe Einzäunung und die Bewässerung dabei“, so Prinz.

Der Maschinenring ist Bestbieter für den Bau

Das Angebot ist ein Vollangebot, durch Eigenleistungen könnten die Kosten noch verringert werden. Auch eine zugesagte Förderung des Landes von 5.000 Euro pro Platz ist nicht berücksichtigt. Der Neubau eines ebenfalls notwendigen Klubhauses bei der neuen Tennisanlage ist im Angebot noch nicht enthalten, wird aber mit 10.000 Euro von der Gemeinde gefördert.

Das 17-seitige Angebot wurde von der Opposition angezweifelt, da und dort könne noch etwas fehlen. Mit den Stimmen der ÖVP wurde der Beschluss zur Vergabe der Arbeiten an den Maschinenring gefasst.