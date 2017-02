Das Sorgenkind der Gemeinde ist die 3,2 Kilometer lange Ortsdurchfahrt B40: Die Fahrbahn ist durch Einbauten total kaputt und soll in den nächsten vier bis fünf Jahren komplett neu gebaut werden. Das ist Sache von Land und Bund. Die Marktgemeinde Ladendorf muss aber den Bau der Nebenanlagen, wie Geh- und Fahrwege, Parkbuchten und Grünanlagen sowie die Entwässerung, finanzieren.

Seit mehr als zehn Jahren ist der Neubau der B40 in der Planungsphase. Durch den Einbau von Kanal-, Gas- und Wasserleitungen ist die Fahrbahn sehr in Mitleidenschaft gezogen und die Sanierung dringender als je zuvor. Etliche Pläne wurden wieder verworfen, die Engstelle beim Lagerhaus/Bahnhof sorgte immer wieder für ein Umdenken der Planer.

Bauarbeiten an Nebenanlagen beginnen demnächst

In Bürgerbefragungen, Präsentationen und Verhandlungen mit Anrainern haben jetzt Bürgermeister Thomas Ludwig und der eigens eingerichtete B40-Ausschuss einen Riesenschritt getan. Die Pläne sind fertig, die Kostenvoranschläge wurden überarbeitet, rund 2 Mio. Euro sollen nur die Nebenanlagen kosten. Das muss von der Gemeinde gestemmt werden.

Die Straßenbeleuchtung von der Barenthgasse bis zur Plannerkurve wurde bereits auf LED umgebaut. Die Bauarbeiten an den Nebenanlagen beginnen demnächst: „Mir ist wichtig, dass die Bevölkerung informiert und eingebunden wurde und auch ein Mitspracherecht hatte“, so Ludwig, der vor Kurzem vom Land NÖ etliche Zusagen zur Finanzierung der Nebenanlagen bekommen hat: „Insgesamt wurden mir 50 Prozent Förderung von der Gesamtsumme zugesagt, allerdings aus verschiedenen Töpfen.“

Jetzt hat die NÖ Landesregierung in ihrer Sitzung auch schon einen Teil der versprochenen Förderungen in der Höhe von 100.000 Euro beschlossen. Dieser Förderbetrag kommt aus Mitteln der Gemeindewegdotation 2017 bis 2021. Die Gemeinde wird in den nächsten fünf Jahren jeweils 20.000 Euro aus diesem Topf erhalten.

Der Beschluss erfolgte in der jüngsten Sitzung der Landesregierung und Gemeindechef Ludwig reagierte prompt: „Danke für die großzügige Unterstützung!“