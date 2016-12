„Die größte Baustelle eines Hauses im Bezirk ist de facto abgeschlossen“, sagt Landeskliniken-Landesrat Karl Wilfing: Zwar gebe es noch einige Arbeiten am Landesklinikum Mistelbach, die Arbeiten, die die Patienten auch merken, sind aber fertig.

Der Spatenstich für den Zu- und Umbau des Landesklinikums erfolgte 2011, im Oktober 2015 konnte der Neubau – das Haus A – in Betrieb gehen. Und mit Anfang Dezember konnten auch das rundum erneuerte Haus B sowie die neue Radiologie wieder in Betrieb genommen werden. „Insgesamt mehr als 220 Mio. Euro investiert das Land NÖ bis 2018 in den Zu- und Umbau des Landesklinikums, um für die Patienten, aber auch für die Mitarbeiter ein modernes Klinikum zu schaffen, das allen medizinischen Anforderungen der Zukunft gewachsen ist“, freut sich Wilfing.

Vorbei sind damit die Phasen, in denen sich Besucher des Krankenhauses in den umgeleiteten Gängen des Hauses verirren konnten: „Ich hab’ selbst einmal die HNO gesucht und bin in einer Sackgasse gelandet, weil sich die Wege manchmal täglich verändert haben“, lacht Karl Wilfing, der als Poysdorfer das Mistelbacher Haus als sein Stamm-Klinikum eigentlich besonders gut kennt. Die für Patienten, Besucher und Mitarbeiter herausfordernde Zeit sei jetzt zu Ende.

Karl Wilfing, Landeskliniken-Landesrat



Im Juni 2015 wurde mit Umbau und Sanierung des Hauses B begonnen. Der in den 1980ern errichtete Trakt wurde thermisch saniert, es wurden unter anderem eine neue Fassade errichtet, neue Fenster eingebaut sowie neue Leitungen verlegt. Optisch merkt man keinen Unterschied zwischen Neubau und Haus B – das Landesklinikum präsentiert sich in einem einheitlichen Look. Im Haus B sind die HNO, die Augenabteilung, Unfallchirurgie, Orthopädie, Urologie, die Interdisziplinäre Aufnahmestation sowie die Radiologie und Notfallversorgung (Schockraum, Notfallvorfahrt) untergebracht. Seit Samstag, 3. Dezember, 17 Uhr ist die Rettungsvorfahrt wieder über die Schlossbergstraße erreichbar.

Was geschieht noch, bevor der Ausbau des Landesklinikums Mistelbach abgeschlossen ist? Weitere Schritte sind nun noch die Sanierung der Küche des Landesklinikums, kleinere Sanierungen im Haus E (Nasszellen), die Sanierung und Verlegung der Verwaltung in das Althaus C sowie diverse Abbruchmaßnahmen und die Gestaltung der Außenanlagen bis 2018. Als letzter baulicher Akt wird der 1950er-Jahre-Zubau zum historischen Altbau abgerissen.

Das Bauprojekt

Bauzeit: Juli 2015 bis November 2016

Schutt aus dem Gebäude ausgeräumt und entsorgt: ca. 10.000 Tonnen

Fenster neu: 2.200 m²

Fassade neu: 7.200 m²

Dach neu: 3.800 m²

Rohrleitungen neu: ca. 30.000 m

Elektroleitungen neu: ca. 400.000 m

Datenkabel neu: 150.000 m