Dem Landesklinikum Mistelbach steht im Jahr 2018 ein Doppeltausch in der kollegialen Führung ins Haus: Ärztlicher Direktor Otto Traindl wird seine Funktion im April zurücklegen, der kaufmännische Direktor Josef Kober wird mit 1. Juli seinen Ruhestand antreten.

„Der Neubau ist demnächst abgeschlossen und das Klinikum wächst damit noch ein weiteres Stück – Stichwort Eröffnung Kinder- und Erwachsenenpsychiatrie. Schon in den letzten zwölf Jahren meiner Tätigkeit als ärztlicher Direktor wurde das Haus immer größer und die administrativen Aufgaben kontinuierlich mehr“, sagt Otto Traindl:

„Daher werde ich mich ab April auf meine eigentliche Funktion als Primar der 1. Medizinischen Abteilung für Kardiologie, Nephrologie und Internistische Intensivmedizin konzentrieren und die Funktion als ärztlicher Direktor in hauptamtliche Hände übergeben.“ Er gibt damit die Funktion als ärztlicher Direktor ab, die er seit 2007 innegehabt hatte: „In meiner Grundprofession bin ich Internist und dafür werde ich wieder in ausreichendem Maße Zeit haben“, so Traindl.

Aufgrund der Tatsache, dass im Landesklinikum in Mistelbach als drittgrößtem Landesklinikum in NÖ das Anforderungsprofil der ärztlichen Direktion stark angewachsen ist, soll mit Frühjahr 2018 ein hauptamtlicher ärztlicher Direktor eingesetzt werden. Ein Schritt, der in den Krankenhäusern Wr. Neustadt und St. Pölten bereits seit Längerem erfolgreich gesetzt wurde, heißt es aus der NÖ Landeskliniken-Holding.

Auch Radiologie-Primarius Wolfgang Pichler legt die Funktion des stellvertretenden ärztlichen Direktors mit Frühjahr 2018 zurück. Seine Funktion als medizinischer Standortleiter des Medizinischen Zentrums Gänserndorf (MZG) übernimmt der/die neue ärztliche Direktor/-in. Eine Ausschreibung der beiden Posten soll Anfang des neuen Jahres erfolgen.

Der kaufmännische Direktor Josef Kober wird mit 1. Juli 2018 in den Ruhestand treten. Die Ausschreibung seiner Position erfolgt demnächst. „Die Umsetzung und Begleitung des Zu- und Umbaus des Landesklinikums war eine meiner großen Aufgaben der letzten Jahre, die mit viel Einsatz aber auch Freude über das Ergebnis verbunden war. Einen Zusammenhang zwischen der Fertigstellung des Baus und meiner Pensionierung gibt es jedoch nicht und ich bin mir sicher, dass mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin die letzten Schritte des Projektes hervorragend meistern wird“, so Kober.