„Nach Mistelbach werde ich sicher nicht mehr fahren, da kann ich mich gleich auf einen Rübenacker legen und hoffen, dass die Wolfspopulation in NÖ stark genug gewachsen ist, dass mich ein Rudel findet und die Sache schnell beendet!“ Mit Galgenhumor reagiert Jasmin Prucha auf ihre Erlebnisse im Landesklinikum Mistelbach: Die Hohenruppersdorferin war mit einer allergischen Reaktion im Schwerpunktkrankenhaus des Weinviertels eingeliefert worden – die medizinische und menschliche Behandlung dort war für sie alles andere als befriedigend.

„Es begann mit einer ordinären Reiswaffel und einem Sojapudding, die sich gegen mich wendeten und mir ein Erlebnis bescherten, auf das ich gerne verzichtet hätte!“, erzählt Prucha in einem über 880 Mal geteilten und zig-mal kommentierten Facebook-Posting, in dem sie sich pointiert den Frust von der Seele schrieb. Ihre Vorwürfe: Verschlossene Türen vor der Notfall-Ambulanz, Fehldiagnosen, Streit um den Rücktransport mit der Rettung und unfreundliches Personal: „Ich sehe mir ab und an Dokumentationen auf N-TV an. Beispielsweise über das härteste Gefängnis der Welt“, sagt Prucha: „Ohne Übertreibung: Die Art und Weise, wie das Personal teilweise mit Patienten umgeht, besitzt einiges an Ähnlichkeiten zu diesen Dokus!“

„Diese beiden Krankenschwestern sahen mich von oben nach unten an, betont langsam. Dann sagte eine von den beiden: Warum soll ich Ihnen diese Frage beantworten?, während die Zweite ein zufriedenes Grinsen aufsetzte!“

Jasmin Prucha fühlt sich vom Mistelbacher Klinikpersonal schlecht behandelt.

Im Landesklinikum Mistelbach schließt man eine, wie von Prucha geschilderte, Behandlung von Patienten aus: „Nach durchgeführten Recherchen und Gesprächen mit den handelnden Personen wurde dem Patientenombudsmann mitgeteilt, dass gegenüber der Patientin kein rauer Umgangston herrschte – bis zur Entlassung gab es seitens der Patientin keinerlei Beschwerden“, sagt Landesklinikum-Sprecherin Barbara Schindler-Pfabigan: „Trotzdem nehmen wir die Sorgen und Ängste unserer Patienten und Angehörigen sehr ernst.“

Zusätzlich würden im Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf im Rahmen des Bildungsprogrammes der NÖ Landeskliniken-Holding interdisziplinär Schulungen in Bezug auf Kommunikation, Konfliktmanagement und Deeskalation angeboten. „Unser Patientenombudsmann Othmar Matzinger steht für derartige Beschwerden jederzeit für ein persönliches Gespräch zur Verfügung, was im Sinne einer Klärung sicher hilfreicher ist als der Einsatz sozialer Medien“, heißt es aus dem Klinikum.

Serie von Patientenbeschwerden

Auch den Vorwurf der schlechten medizinischen Versorgung will man nicht auf sich sitzen lassen: „Eine Austestung auf Allergieauslöser, worüber von Seiten der Pflege mit ihr gesprochen wurde, ist nicht im Landesklinikum möglich und auch nicht Teil einer Akutbehandlung“, heißt es aus dem Landesklinikum: „Dazu wurde der Patientin angeraten, einen niedergelassenen Dermatologen, die dermatologische Abteilung des SMZ Ost oder ein Allergieinstitut aufzusuchen.“

Dieser Vorwurf ist nur der Letzte einer Serie von Patientenbeschwerden, die sich im Landesklinikum zumindest menschlich schlecht behandelt fühlen. Woran liegt das?

In der Notfall-Aufnahme des Landesklinikums fühlte sich eine Patientin menschlich und medizinisch schlecht behandelt. Im Landesklinikum dementiert man die Vorfälle. | NOEN, Michael Pfabigan

Überarbeitung, glaubt Prucha, ist sicher ein Grund. Das sei im Gesundheitswesen chronisch. „Ich vermute, dass die Abteilungsleiter und die Klinikleitung zumindest gleichgültig gegenüber ihren Mitarbeitern reagieren. Sonst würde das Pflegepersonal nicht so reagieren und sich so verhalten“, sagt Prucha zur NÖN: „Sie hätten erleben müssen, wie Patienten angeschrien und beleidigt wurden!“ In ihrem Facebook-Eintrag klinge das übertrieben, sei es aber keineswegs.

Aussagen, die von der Klinik dementiert werden. Allerdings gesteht man derzeit längere Wartezeiten in den Ambulanzen ein: „Aufgrund der Grippezeit und vieler Infektionserkrankungen ist die Akutaufnahme am Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf derzeit jedoch sehr stark frequentiert, da sie täglich um rund 100 Prozent Patienten mehr aufsuchen als sonst. Daher kann es zu Wartezeiten kommen“, heißt es aus dem Klinikum.