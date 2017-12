Das MAMUZ sieht derzeit gar nicht nach Museum aus: Die Stonehenge-Ausstellung wird jetzt in der Winterpause eingelagert, die Schaustücke sind längst wieder zurück in ihren Stammmuseen.

Und die Repliken der Sarsensteine werden abgebaut – was nicht nur eine schweißtreibende und anstrengende, sondern auch eine logistische Herausforderung ist.

Megalithen aus dem 3D-Drucker

Die riesigen Megalithen aus dem 3D-Drucker – es handelt sich um genaue Repliken der Originalsteine aus dem Steinkreis von Stonehenge, ein Teil wiegt an die 400 Kilo – werden vorsichtig auseinandergenommen. Sie werden Teil einer neuen Ausstellung, die das MAMUZ quasi weiterverkauft hat.

„Die Ausstellung „Stonehenge. Verborgene Landschaft“ war ein voller Erfolg“, sagt MAMUZ-Geschäftsführer Peter Fritz. Die Steine werden eingelagert, parallel dazu laufen die Gespräche mit Museen, die sich für die Ausstellung interessieren.

Ausstellung zu Pyramiden folgt

Das MAMUZ hat mit der Stonehenge-Ausstellung Geschichte geschrieben. „Wenn ich zusehe, wie die Steine zerlegt werden, ist schon Wehmut dabei, aber es überwiegt die Vorfreude, weil im MAMUZ in drei Monaten die nächste faszinierende Ausstellung zu den Pyramiden zu sehen sein wird, Bauwerke, die für uns heute gleich faszinierend sind wie Stonehenge“, so der Geschäftsführer des MAMUZ.

Im Jänner beginnen dann die Aufbauarbeiten für die neue Ausstellung, Eröffnung wird dann am 3. März 2018 sein. Das Thema: Die Pyramiden Ägyptens. Sie haben seit ihrer Entstehung vor 4600 Jahren nichts an Faszination verloren. Schon die alten Griechen standen bewundernd vor den Pyramiden von Gizeh und zählten sie daher zu den sieben Weltwundern. Bis heute werfen die Pyramiden Ägyptens viele Fragen auf: Welche Bedeutung hatten sie? Wie wurden sie gebaut? Was verbindet Pyramiden und Obelisken?

Das MAMUZ zeigt in der Ausstellung „Faszination Pyramiden“ mit welcher Perfektion die Pyramiden errichtet wurden. Statuen, Grabreliefs, Modelle und Kunstobjekte sowie die Rekonstruktion einer Grabkammer geben Einblick in die Jenseitsvorstellungen und Kulte der Alten Ägypter.

„Die Ausstellung zeigt den Einfluss des Ägypten-Kults auf Kunst, Architektur, Mode, Musik und Handwerk. Eine Faszination, die bis heute andauert und auch Spuren in Österreich hinterlassen hat“, so Fritz.