Von Jänner bis Juni kann man im Alten Depot wieder hörenswerten Konzerten in heimeliger Atmosphäre lauschen.

Geboten wird ein bunter Mix aus internationalen Musikergrößen, altbekannten Gesichtern, aber auch Newcomern: „Uns ist es wichtig, dass wir auch lokalen Musikern eine Plattform geben“, so Viktor Pazderka vom Kulturverein Erste Geige.

Der Jänner startete mit Reinhard Reiskopf & Friends, charmant und wortgewandt geht es nun am 19. Jänner mit der Gesangskapelle Hermann aus Oberösterreich weiter. Am 2. Februar beehren Blues-Legende „Zappa“ und Begleiter Fritz Glatzl zum bereits sechsten Mal das Depot und das Blechbläserensemble „PaasdorfBrass“ wird am 16. Februar mit Jazz, Blues und Polka für ordentlich Stimmung sorgen. „Fairway“ – die Band von „Erste Geige“ - Obmann Walter Schleger – spielt am 23. Februar auf.

März startet mit Austropop

Der März startet mit Austropop und der Gruppe „Wir san A 3“ rund um Werner Auer, Ulli Winter und Ulli Bäer. Ab 16. März gibt es wieder das traditionelle irische Wochenende mit der „Roadie Rowdy Piper Band“ und irisch geht es auch am 8. April mit Musikerlegende Sean Keane & Band weiter. Am 13. April gibt es dann wieder Austropop mit Mo & Band und am 20. April findet eine musikalische Lesung mit dem „Kollegium Kalksburg“ und Antonio Fian statt.

Im Mai spielt die wohl erste argentinische Bluesband „Veteramo Blues Trio“ auf. Harri Stojka und das Hot Club Trio kommen am 11. Mai, sowie der bekannte Liedermacher Ernst Molden & Walther Soyka am 25. Mai. Der Juni wird abgerundet mit Gypsy-Jazz von „Die Gewürztraminer“ und der jungen Laaer Band „Unrequired“.