Neuwahl, Ehrungen und Infos: Hans Peter Vodicka bleibt ARBÖ-Bezirks-Chef. Sein Landes-Chef kündigte Neubau des Prüfzentrums an.

Landesgeschäftsführer Franz Pfeiffer berichtete bei der ARBÖ-Bezirkskonferenz im Gasthaus Schreiber in Poysdorf, dass für 2018 ein neues Prüfzentrum in Mistelbach nahe dem Merkurmarkt geplant ist - die Mistelbacher NÖN berichtete.

Die Planungen laufen, im Frühjahr soll gestartet werden und der Wunschtermin für die Eröffnung wäre der 13. Oktober, erzählte der Landesgeschäftsführer. Der wiedergewählte ARBÖ-Bezirksobmann Hans Peter Vodicka freute sich, dass die Mitarbeiter neue moderne Arbeitsbedingungen und die Mitglieder ein Prüfzentrum auf dem neuesten Stand erhalten werden. Das ARBÖ-Prüfzentrum in Mistelbach zählt von der Qualität bis zur Frequenz NÖ-weit zu den besten Prüfzentren.

„Ich verbinde mit dem ARBÖ in Poysdorf seit Langem das toll organisierte Kettcar Rennen für Kinder in der Kellergstetten“, betonte der Bürgermeister Thomas Grießl. „Dass wir auch hier bei der Organisation des Gokartrennens niederösterreichweit zu den Vorzeigeveranstaltungen gehören, ist dem großen Engagement des ARBÖ-Teams, aber auch der guten Zusammenarbeit und Unterstützung der Stadtgemeinde zu verdanken“ betonte Bezirksobmann Hans Peter Vodicka. Für diese Unterstützung wurde Bürgermeister Thomas Grießl die Verdienstmedaille in Gold verliehen.

Bei der Neuwahl wurde als Vorsitzender wieder Hans-Peter Vodicka mit seinen Stellvertretern Martin Stur und Thomas Fleischer samt seinem ganzen Bezirksausschuss einstimmig gewählt. Höhepunkt war die Ehrung verdienter Funktionäre. Ernst Krouza, Mario Martinetz, und Martin Stur erhielten das silberne Funktionärs-Ehrenzeichen. Das Goldene erhielten Franz Böhm, Johann Loley und Christian Bernold.