In der Vorwoche vergab der Gemeinderat gegen die Stimmen der Opposition den Auftrag an den GAUM, ein neues Altstoffsammelzentrum zu errichten. Der Gemeinde-Abfallverband wird dies auf seinem Grundstück an der A5 machen.

Braucht Mistelbach eigentlich ein neues ASZ? Die NÖN-Community sagte auf mistelbach.NÖN.at zu 83,4 Prozent ja, die Mistelbacher NÖN machte den Lokalaugenschein. Fazit: Ein zeitgemäßes Sammelzentrum schaut anders aus.

"Manche kommen im strömenden Regen"

Während das Sammelzentrum Ulrichskirchen bereits überdacht ist, müssen die Mistelbacher ihren Müll dem Wetter direkt ausgesetzt loswerden: „Manche kommen sogar im strömenden Regen“, weiß ein GAUM-Mitarbeiter. Und muss gleich zur Arbeit schreiten. Ein Pensionistenpaar will sich zweier Kästchen entledigen. Alleine können sie den Sperrmüll nicht die Blechstiegen hinauftragen, geschweige denn diesen dann auf Schulterhöhe heben und in den Container werfen. In anderen Sammelzentren sind die Container versenkt, der Müll kann direkt aus dem Kofferraum ausgeladen werden.

Gefahrenstoffe als Problem

Problemfeld Gefahrenstoffe: Die werden derzeit in zwei Containern gesammelt, die eigentlich für die Aufbewahrung dieser Stoffe gar nicht geeignet sind. Für die Infrastruktur im Sammelzentrum ist die Gemeinde zuständig, passende Container wurden vom zuständigen Ausschuss nicht genehmigt.

Michael Pfabigan

Beim Grünschnittsammelplatz fehlen die nötigen Dichtheitsgutachten. Die kosten runde 2.000 Euro. „Die nötigen Studien dafür sind weit teurer“, sagt der GAUM-Mitarbeiter. Und: Wenn schon was gemacht wird, sollte auch der Kanal unter der Sammelstelle angesehen werden. Denn der ist ständig verstopft.

„Beim Grünschnittsammelplatz streben wir an, dass dieser künftig bei der Kläranlage gesammelt wird, damit die Mistelbacher nicht bis ins neue ASZ im Wirtschaftspark fahren müssen“, wie GAUM-Obfrau Andrea Hugl erklärt. Das sei Ergebnis vieler Rückmeldungen zu den Plänen.

Der GAUM wird jetzt mit den Detailplanungen für das neue Sammelzentrum beginnen, präsentiert werden sollen sie im Sommer 2017. Eine Eröffnung ist für Ende 2018 angestrebt.

Michael Pfabigan