Drei Projekten ist eine Ausstellung in der BH Mistelbach gewidmet.

Eine kleine Reminiszenz an das sommerliche Viertelfestival Weinviertel ist derzeit in der Galerie im dritten Stock der Bezirkshauptmannschaft Mistelbach zu sehen. Bezirkshauptfrau Verena Sonnleitner hatte drei Projekte ausgewählt, die an einem Nachmittag kurz vor Weihnachten präsentiert wurden.

Den musikalischen Rahmen bildete „Vier Klänge im Einklang“ von Komponist Daniel Muck und Bürgermeister Matthias Hartmann.

Im Sommer hatten die Unterstinkenbrunner Köllamauna, der Musikverein, die Ska-Band Skolka und ein junges Streicher-Ensemble in der Loamgrui musiziert. Nun erzählte Daniel Muck davon, die Livemusik kam diesmal von Jung-Komponist Muck auf dem Kontrabass und Christoph Rohrböck am Saxofon.

Dazwischen berichtete Marlen Schachinger von ihrem Literaturprojekt „Requiem“ in der Kirche von Gaubitsch, gemeinsam mit Michael Stavaric und Markus Orths. Einzigartig und erstmals in der Literaturgeschichte sei ein literarisches Requiem aufgeführt worden, erzählte die Autorin. Da es vor Kurzem auch in Buchform erschienen war, las Schachinger Auszüge daraus.

Mithilfe zahlreicher Fotografien und Skizzen war das dritte Projekt präsent: „Der Wind trägt alle Fragen …!“. Birgit und Peter Kainz hatten 15 überdimensionale Spruchfahnen mithilfe ehemaliger Maibäume im Land um Laa platziert. Sie waren eine weitere Aktion ihrer Reihe, mit außergewöhnlichen Aktionen auf Humanität aufmerksam zu machen. Neben den Bildern war auch eine originale Spruchfahne im Innenhof der Galerie aufgehängt.

Die Ausstellung ist noch bis 20. Februar während der Öffnungszeiten in der Galerie der Bezirkshauptmannschaft zu sehen.