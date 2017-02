Mistelbach

Die Schlösslsanierung wird teurer als gedacht: Eigentlich hätte nur die Stuckdecke im Obergeschoss des um 1727 errichteten Gebäudes in der Museumsgasse saniert werden sollen. Allerdings zeigte sich, dass bevor diese Arbeiten fortgesetzt werden können zuerst der Dachstuhl saniert werden muss.

Der hat sich verschoben und muss erst „zusammengefangen“ werden, damit die Statik des Daches auch künftig gegeben ist. „Einige Dübelbäume sind durchgemorscht, die müssen wir austauschen“, sagt Kulturstadtrat Klaus Frank: „Außerdem haben wir die eine oder andere Bausünde aus den 1960er-Jahren entdeckt, die korrigieren wir auch gleich.“ Anscheinend war schon damals das Problem mit dem Dachstuhl bekannt.

Kunstbetrieb durch Arbeiten nicht gestört

Die herkulische Aufgabe für die nächsten Wochen: Der Dachboden des Schlössls muss erst einmal ausgeräumt werden, bevor die Sanierungsarbeiten am Dachstuhl beginnen können. Die Arbeiten, Frank schätzt die Kosten auf 40.000 bis 50.000 Euro, sollen im Frühjahr beginnen. Der Kunstbetrieb soll durch die Arbeiten nicht gestört werden. Die Sanierungsarbeiten am Plafond der Obergeschossräume im Schlössl wurden übrigens derzeit unterbrochen: Auch hier will man die Dachstuhlsanierung abwarten.

Diese Arbeiten sind mit 66.000 Euro veranschlagt, abgeschlossen werden hier heuer lediglich die Arbeiten im Kaminzimmer: „Den Rest schieben wir aufs nächste Jahr“, sagt Kulturstadtrat Klaus Frank.