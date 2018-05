In der Vorwoche klickten die Achter-Eisen für einen Afghanen (20): Er soll Cannabis an 14- und 15-jährige Schüler am Hauptplatz und in Fast-Food-Lokalen verkauft haben. Auch Jugendliche des Bundesschulzentrums sollen die Drogen angeboten worden sein. Die Eltern schalteten die Polizei ein.

Diese ermittelte und schnappte den Schüler der Integrationsklasse beim Bundesschulzentrum, als er am Dienstag in die Schule unterwegs war. Im Gepäck hatte er Drogen, Bargeld und ein Handy, auf dem Abnehmer Bestellungen per WhatsApp geschickt hatten.