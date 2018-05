Mistelbach und Neumarkt in der Oberpfalz sind seit 35 Jahren Partnerstädte. Eigentlich wurde aus dem, das 1983 gewachsen ist, die eine Freundschaft. Und das zelebrieren die beiden Städte dieses Wochenende mit einer großen Partnerschaftsfeier in Neumarkt in der Oberpfalz.

Eine 130 Personen starke Delegation machte sich am Donnerstag auf den Weg, um mit den bayrischen Freunden zu feiern, mit einem Empfang im Klostersaal wurden sie empfangen.