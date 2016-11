Mit einer großen Eislaufshow und einer Einkfaufsnacht im Mistelbacher Zentrum wurde die heurige Eislaufsaison am Freitag Abend vor dem Rathaus eröffnet.

Dank der neuen Einfahrt südlich der Dreifaltigkeitssäule ist es gelungen, den Eislaufplatz heuer ein wenig anders zu situieren. „Wir haben den Platz aufgelockert und um eine Attraktion für die Kinder mit einem selbstfahrenden Zug in einer Winterlandschaft erweitert“, verrät MIMA-Geschäftsführer Erich Fasching. Zusätzlich wird es in diesem Jahr einen überdachten und damit wettersicheren Bereich beim Eis- und Adventzauber vor dem Rathaus geben.

Digitale Fotobox

Neben dem Mistelbacher Eiszauber und der romantischen Kindereisenbahn ist eine digitale Fotobox eine weitere Attraktion des Adventdorfs. Mit lustigen Accessoires bekleidet können Besucher mit einem überdimensionalem Weihnachtsmotiv Schnappschüsse anfertigen lassen und so seine eigene Weihnachtspostkarte mit Engelsflügerl, Weihnachtsmütze oder im Elfenoutfit in die ganze Welt verschicken.

Täglich geöffnet

Bis einschließlich Sonntag, dem 12. Februar, bietet Mistelbach ein unvergleichliches Advent-, Eislauf- und Veranstaltungsprogramm an. Der Eislaufplatz und das Adventdorf sind wochentags von 15.00 bis 20.00 Uhr, samstags, sonn- und feiertags von 14.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. „Möglich wurden all dieses Vorhaben auch heuer wieder nur durch zahlreiche Sponsoren, allen voran der Bauhandelskette Fetter, die einen sehr großen Betrag beigesteuert hat“, so Fasching.



Für Schulklassen wird nach Vereinbarung zusätzlich geöffnet. Wer keine Eislaufschuhe hat, leiht sie vor Ort einfach kostengünstig aus. Für die Kleinsten stehen Eislauflern-Pinguine und –Eisbären zur Verfügung.

Größerer Eislaufplatz 2018?

„Für 2018 ist eine Vergrößerung des Eislaufplatzes geplant, wenn ein entsprechendes Budget zur Verfügung steht“, blickt der MIMA-Geschäftsführer bereits in die Zukunft. „Der gesamte Bereich zwischen Rathaus und Dreifaltigkeitssäule soll so zu einem sozialen Treffpunkt werden, der von der Bevölkerung angenommen wird, wo man sich gerne aufhält, der in Mistelbach bisher gefehlt hat und für die Stadt von extrem hohen Wert ist!“