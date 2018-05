„Ich bin sehr stolz auf das nitsch museum in Niederösterreich und speziell in meinem Heimatbezirk. Und ich bin sehr stolz auf Hermann Nitsch, der in Prinzendorf ein neues Zuhause gefunden hat, gerne in dieser Region lebt und die Menschen hier mag“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Samstag in Mistelbach, wo im Nitsch-Museum die neue Jubiläumsausstellung „Hermann Nitsch – Leben und Werk“ anlässlich des 80. Geburtstages des Künstlers eröffnet wurde.

In der ersten biografischen Ausstellung des nitsch museums Mistelbach wird die Lebensgeschichte des Aktionskünstlers seit 1938, biographische Erlebnisse und seine Kunst auf 130 Laufmetern aufgearbeitet. „Wir haben dafür weltweit Originaldokumente gesammelt“, verrät Kurator Michael Karrer: Zu sehen sind unter anderem die erste Einladung zu einer Aktion, Originalverhandlungsschriften– und Urteile gegen den Künstler und diverse stilprägende Werke aus der Hand Nitschs. Und: Es wird auch in die Zukunft geblickt: 2020 soll in Prinzendorf das nächste sechs-Tage-Orgien-Mysterien-Theater stattfinden.

Mikl-Leitner schätzt Breite und Vielfalt in Nitschs Werk

Mikl-Leitner schätze die Breite und Vielfalt in Nitschs Werk, verriet die Landeshauptfrau: ob als Maler, Komponist, Schriftsteller, Regisseur oder Bühnenbildner: „Hermann Nitsch ist ein Künstler von Welt, dessen Arbeiten in New York, Washington, Neapel, Stuttgart und eben Mistelbach zu sehen sind. Das Nitsch-Museum ist eine wichtige Visitenkarte und ein Aushängeschild für Niederösterreich, zudem unterstreicht es die Weltoffenheit in der niederösterreichischen Kulturpolitik“.

Ausstellungsdauer: bis 5. Mai 2019; Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Nähere Informationen unter 02572/20719, e-mail office@nitschmuseum.at und www.nitschmuseum.at.