SPÖ will mit ihrem Plan A der Arbeitslosigkeit den Kampf ansagen. Geehrt wurden Franz Pfaffl und Josef Morauf.

Am 1. Mai versammelte sich der SPÖ-Bezirk Mistelbach in Wolkersdorf, um am Tag der Arbeit zu marschieren. Bevor man im Volkshaus zusammenkam, wurde mit Unterstützung der Stadtkapelle Wolkersdorf vom Hauptplatz aus - mit einer Vielzahl von Fahnen und Anhängern - dorthin marschiert.

„Gemeinsam, unter der Führung von Christian Kern, setzen wir als Partei aufs Zuhören, Verstehen und Lösen von Problemen. Wir haben einen Plan A“, postulierte Melanie Erasim, Bezirksvorsitzende der SPÖ. „Der Kampf gegen Arbeitslosigkeit steht bei uns noch immer an erster Stelle. Denn wie Kreisky sagte, ist schon ein Arbeitsloser einer zu viel. Dies ist unser Feiertag seit 127 Jahren.“

Nach dem Aufmarsch hielt Bildungsministerin Sonja Hammerschmid die Festansprache: „Wir kämpfen für alle Menschen in unserem Land. Unsere Welt ändert sich rasant, doch unsere Grundwerte bleiben gleich: Freiheit, Gleichheit und Solidarität. Diese sind mit der Bildung eng verzahnt.“

Die SPÖ nutzte die Gelegenheit der Feierlichkeiten, um ihre Mitglieder auszuzeichnen: Franz Pfaffl erhielt die Ehrenmedaille der SPÖ und Josef Morauf eine Ehrenurkunde für die langjährige Mitarbeit.